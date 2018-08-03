يرتبط الكباب أكثر ما يرتبط بالمطبخ التركي، الذي يتفنّن في تقديم الكثير من الوصفات، سواءً كانت كباب اللحم أو الدجاج.

لا يحتاج منكِ الكباب لكثير من التوابل؛ إذ يكفي استخدام التوابل الشرقية الغنية.

اختاري الدجاج الطازج، سواءً كنتِ تريدينه مهروساً على طريقة أسياخ الكفتة أو الشيش طاووق.

إليكِ وصفة الكباب التركي بالدجاج:

المقادير:

مكعبات من الدجاج الطازج المقطع والمخلي من العظم أو مهروس الدجاج على طريقة الكفتة

أسياخ معدنية طويلة

خضروات بحسب الرغبة سواءً كانت مقطعة أو كاملة (طماطم وفلفل ملون وبصل)

مقادير التتبيلة:

توابل بحسب الرغبة

ملح بحسب الرغبة

نصف كوب من الكاتشب

نصف كوب من الخل

نصف كوب من الماسترد أو عصير الليمون

نصف كوب من الثوم المهروس

نصف كوب من البصل المهروس

نصف كوب من الفليفلة المشوية المهروسة

ملعقتان كبيرتان من صلصة الشواء الجاهزة

طريقة عمل كباب دجاج تركي:

– امزجي مقادير التتبيلة جيداً، وانقعي الدجاج فيها منذ الليلة السابقة.

– أبقي الدجاج في الثلاجة حتى لا يتلف، ومن ثم ضعيه في أسياخ الحديد مع الخضروات التي ترغبين.

– اشوي الأسياخ على الشواية الكهربائية أو في صينية الفرن لكن لا تتركيها حتى تجف وتتفحم بل أبقيها طرية.

– قدّميها ساخنة مع الحمص والسلطات والمخللات.

– الطريقة ذاتها تنسحب على كباب اللحم أو السمك، لكن الأخير يحتاج لوقت أقل في الشواء كما لا يحتاج الخل؛ حتى لا يتفتت قوامه.

– بوسعكِ تقديم الكباب مع شرائح الخبز الممسوحة بمرق اللحم المتساقط من الشواء.