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هذا ما جرى في اللقاء الأخير قبل استقالة زيدان!

رياضة
المصدر: وكالات
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كشفت تقارير صحفية إسبانية الخميس فحوى المحادثة الأخيرة بين مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، ورئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وذكر الصحفي الإسباني الشهير جوسيب بيدريرول، أن بيريز اجتمع يوم الاربعاء مع خوسيه أنخيل سانشيز المدير العام للنادي، وزيدان، وكان من المتوقع أن يتحدثوا حول الصفقات الجديدة، لكن بيريز شعر بالدهشة بسبب قرار المدرب بالرحيل.

وقال بيدريرول أنّ زيدان قال لبيريز: “لن أستمر، هناك تدهور، لديّ لبس مع الفريق.. أخشى أن يزداد الأمر سوء لذلك من الأفضل أن أذهب، هذا أفضل لي ولك”.

وأخيرًا طمأن زيدان رئيس الميرينغي بأنه لن يدرب أي فريق آخر بعد تركه لريال مدريد.

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