بعد رحيل زيدان.. 3 لاعبين سيتركون ريال مدريد!

يتوقع أن تؤثر الاستقالة المفاجئة للفرنسي زين الدين زيدان من تدريب ريال مدريد، بشكل كبير على مستقبل مجموعة من النجوم في صفوف النادي الملكي. ويأتي في مقدمة النجوم الذين قد يتأثرون بشكل أو بآخر من رحيل زيدان، البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني إيسكو، إضافة إلى الفرنسي كريم بنزيما.

رونالدو يخرج عن صمته

وخرج النجم البرتغالي عن صمته ملمحاً إلى إمكانية رحيله عن الريال بعد تحقيق الفريق للقب دوري أبطال أوروبا في هذا الموسم، وقد يعجل رحيل زيدان بهذا القرار خصوصا مع العلاقة الجيدة بين الثنائي وتأثير زيدان الواضح على اللاعب. وهناك الكثير من الأندية المهتمة بضم نجم “الميرينغي” أمثال باريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد.

إيسكو لن يغامر بمستقبله

فضل زيدان إيسكو في الكثير من المواجهات على حساب الويلزي غاريث بيل، فقد منح “زيزو” الحرية للنجم الإسباني، مما دفع الأخير للتألق وتقديم مستويات رائعة في هذه الفترة. وبعد رحيل زيدان أصبح إيسكو على وشك فقدان مركزه الأساسي، ناهيك عن العروض المقدمة من أندية مثل مانشستر سيتي، لضم اللاعب خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

بنزيما يفقد المساند الرسمي

طالما كان زيدان مدافعا عن كريم بنزيما بالرغم من ضعفه التهديفي في المواسم الأخيرة مع النادي الملكي، لكن وبالرغم من هبوط مستواه، إلا أن زيدان كان واثقا من قدرات مواطنه. ومع استقالة “زيزو” ورغبة بيريز في ترميم صفوفه بمهاجمين جدد، فقد يضطر بنزيما إلى تغيير الأجواء.