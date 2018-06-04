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صورة نيمار تثير جدلاً واسعاً في مواقع التواصل

رياضة
المصدر: وكالات
LIVERPOOL, ENGLAND - JUNE 03: Neymar of Brazil during the International friendly match between Croatia and Brazil at Anfield on June 3, 2018 in Liverpool, England. (Photo by James Williamson - AMA/Getty Images)
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أثار المهاجم نيمار دا سيلفا الكثير من الشائعات والتساؤلات حول مستقبله مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد انتهاء المباراة الودية التي جمعت المنتخب البرازيلي ونظيره الكرواتي في إطار التحضير لكأس العالم المقبلة في روسيا.

وطلب المهاجم البرازيلي بعد انتهاء المباراة في الممر المؤدي إلى غرف الملابس من اللاعب الكرواتي ونجم ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش قميصه موقعاً، ليبادر مودريتش بالتوقيع والتوجه لنيمار بقوله: “نحن بانتظارك” ليرد البرازيلي بابتسامة ويقوم بالتوقيع على قميصه والتوقيع للكرواتي كما أظهر التسجيل المصور الذي نشره برنامج “تشيرنغيتو” الإسباني على حسابه في تويتر.

وربطت وسائل الإعلام الإسبانية الحدث الذي حصل بين اللاعبين مع جميع الأخبار والشائعات التي تؤكد رغبة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الانتقال إلى ريال مدريد في موسم الانتقالات الحالية.

واختير مهاجم نادي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، كأفضل لاعب في الدوري الفرنسي للموسم المنصرم، وذلك في أول موسم يخوضه اللاعب مع ناديه في الدوري الفرنسي.

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وغاب النجم البرازيلي نيمار عن الملاعب بعد إصابته بكسر في مشط القدم اليمنى في 25 فبراير/ شباط الماضي تطلبت إجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح في البرازيل.

ويعد نيمار أغلى لاعب في العالم بعد انتقاله من نادي برشلونة الإسباني إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بمبلغ قدره 222 مليون يورو في الصيف الماضي.

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