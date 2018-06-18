مباراة البرازيل وسويسرا.. هل سجل تسوبر هدفًا غير شرعي في مرمى “السيليساو”؟ (فيديو)

تعادل منتخب البرازيل بهدف لمثله أمام سويسرا في افتتاح لقاءاته في كأس العالم روسيا 2018 في إطار المجموعة الخامسة، والتي تضم -أيضًا- منتخبي صربيا وكوستاريكا، والذي انتهى لقاؤهما بفوز الأول بهدف نظيف.

وجاء هدف التعادل من خطأ واضح للاعب منتخب سويسرا، ستيفن تسوبر، الذي دفع المدافع البرازيلي جواو ميريندا بيده قبل أن يسجل برأسية قوية في مرمى أليسون باكير.

ورغم احتجاج لاعبي منتخب البرازيل ومطالبتهم الحكم المكسيكي سيزار أرثور راموس باللجوء لحكم الفيديو للتأكد من صحة الهدف، إلا أنه رفض وأصر على صحته.

وقال الحكم الدولي الإسباني أوليفييه أندوخار لصحيفة “ماركا”، إن الهدف غير شرعي وكان على الحكم اللجوء لحكم الفيديو للتأكد من الخطأ وإلغاء الهدف.

كما انتقد عدة نجوم سابقين يعملون كمحللين لكأس العالم، كروي كين، وإيان رايت وغاري نيفيل، قرار الحكم المكسيكي باحتساب الهدف، مؤكدين أن حكم الفيديو استعمل في كأس العالم لمثل هذه الحالات.

كما أكد الحكم الدولي الإنجليزي السابق مارك كلاتينبيرغ خطأ الحكم، مشددًا: “شخصيًا متفاجئ لكون الصور توضح بشكل صريح لاعب منتخب سويسرا ويده على ظهر المدافع البرازيلي؛ ما يعيقه على التدخل لمنع الكرة، لكن المهمة تصبح لدى حكم الفيديو لكونه شاهد اللقطة من مختلف الجوانب ولم ير أنها خطأ”.

وأضاف الحكم الدولي الإنجليزي: “قد نتفق أن حكم الفيديو لم يؤكد وجود خطأ، لكن على حكم اللقاء أن يذهب للفيديو ليرى بنفسه اللقطة”.

وأكد كلاتينبيرغ ضرورة منح الحكم فرصة أخرى للتأكد بدل إخباره من طرف الحكم الرئيس بكون اللقطة سليمة ليكون قراره صحيحًا 100%.

وليست المرة الأولى الذي يرفض الحكم التأكد من حكام الفيديو من هدف فقد طالب لاعبي البرتغال الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي بالتأكد من خطأ دييغو كوستا على المدافع بيبي قبل هدف التعادل لإسبانيا في الشوط الأول، إلا أنه رفض قبل أن يقوم بتوجيه سؤال للحكم الرئيس عبر اللاسيكي والذي ربما أمره بالإبقاء على قراره.

ويعطي قانون حكم الفيديو للحكام التأكد من صحة بعض القرارات وأبرزها ضربات الجزاء والأهداف وحالات الإنذار والطرد، لكن الحكمين المكسيكي والإيطالي لم يقوما باستعمال حقهما وارتكبا خطأين كبيرين في لقاءين من كأس العالم روسيا 2018.

المصدر: إرم نيوز