مونديال 2018: يوم المفاجآت “المونديالية”.. بداية مخيبة للبرازيل وألمانيا

اختُتِمَ اليوم الرابع لمونديال روسيا 2018 بمبارتَين مثيرتَين خاضتهما البرازيل وألمانيا، أشعلتا الأجواء بعد 3 أيّام لَمْ تَفِ بالتّوقّعات والطموحات، إذا استثنَينا منها مباراة البرتغال واسبانيا التي انتهت بالتعادل 3-3، إلّا أنّ أداءَ المنتخبَين ونتيجة المباراتَين شكّلت خيبةً لجماهيرهما. فألمانيا تجرّعت خسارةً مفاجئة أمام المكسيك ودفاعها المُتقَن، فيما فَشلت البرازيل في تحقيق أكثر من التعادل أمام سويسرا، في حين فازت صربيا، منافستها في المجموعة، على كوستاريكا.

صربيا تهزم كوستاريكا “بركلة قاضية”

افتُتِحَ اليوم المثير بمباراة لا تحملُ أهميةً كبيرة على الصعيد الشعبي، فالمنتخب الكوستاريكي والصربي لا يمتلكان قاعدةً جماهيريةً عالمية، إلّا أنّ مباراتهما تؤثر على بشكلٍ مباشر على البرازيل الّذي يتنافس معهما ومع سويسرا في المجموعة الخامسة.

وتمكّن المنتخب الصربي من تدمير سدّ كوستاريكا المَنيع، المتمثّل بالحارس “كيلور نافاس”، من خلال “ركلةٍ قاضية” في الدقيقة 56، حيث حوّل ركلةً حرّة على مشارف منطقة الجزاء إلى الشباك الكوستاريكية.

وسدد الظهير الأيسر الكرة بقدمه اليسرى ببراعة، من فوق الحائط الدفاعي في الزاوية اليمنى العليا لمرمى الحارس كيلور نافاس، الذي تمكّن من التصدي للعديد من الهجمات الانفرادية والكرات الخطيرة.

المكسيك تعطِّل الماكينات الألمانية

فاجأ منتخب المكسيك جميع محبّي ومتابعي كرة القدم، بعد تفجيره مفاجأة المونديال الأولى وتعطيله الماكينات الألمانية التي اعتادَت على التألق والفوز في افتتاح كأس العالم في السنوات الأخيرة.

وأحرج المنتخب المكسيكي نظيرَه الألماني بصمودٍ دفاعيٍّ مُتقَن، إضافةً إلى مرتدّات قاتلة لم ينقصها سوى اللمسة الأخيرة، ليخطفَ فوزاً غالياً بهدفٍ يتيم سجّله هيرفينغ لوسانو في الدقيقة 35 من هجمة مرتدة أيضاً.

وبدا دفاع “المانشافت” ضعيفا ومشتّتاً في هذا اللقاء خصوصاً في لقطة الهدف، حيث لَهَث المدافع ماتس هوميلز خلف المهاجم المكسيكي “تشيشاريتو”، قبل تمريره الكرة إلى لوسانو الذي راوغ مسعود أوزيل وسدد بقوة في المرمى، لتنطلق الاحتفالات في ملعب “لوجنيكي”.

وعلى الرغم من الضغط الهجومي الكبير في معظم أوقات اللقاء، لم يتمكّن رجال “لوف” من فكّ شيفرة الدفاع المكسيكي الذي ظلّ متماسكاً حتى صافرة النهاية.

وقد صُعِقَ جماهير المنتخب الألماني بهذه النتيجة والأداء، فالجمهور الطامح إلى تحقيق بطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه، لم يكن يتوقّع هذا الأداء الغير كافي لتحقيق اللقب الغالي.

البرازيل تنجو من الخسارة

لم يتمكّن المنتخب البرازيلي من تحقيق الفوز الذي طمح إليه جمهوره، إلّا أنّ حدّة الصدمة لراقصي السامبا لم تَصِل إلى حدّ صدمة الألمان.

فالمباراة المُنتظرة من عشّاق السامبا لَم تَفِ بوعودها، فاكتفى رجال المدرب “تيتي” بهدفٍ يتيم سجّله كوتينيو من تسديدة رائعة من على مشارف منطقة الجزاء في الدقيقة 20، إلّا أنّه لم يكن كافياً للفوز، حيث تلقّت شباك البرازيل هدفاً من ستيفن زوبر في الدقيقة 50.

وقدّم المنتخب البرازيلي أداءً جيّداً إلّا أنّه لَيس كافياً بالنظر إلى منتخب يطمح لأن يكون بطل المونديال، فيما قدّمت سويسرا أداءً دفاعياً جيّداً وميّزها التدخلات القويّة والقاسية على مهاجمي “السامبا” الّذين عانوا من الخشونة، وخصوصاً النجم العائد من الاصابة نيمار.

وعلى الرغم من محاولات نيمار ورفاقه حتى اللحظة الأخيرة من المباراة، لم يتمكّنوا من تسجيل هدفٍ آخر وخطف فوزٍ مهمّ.

وبهذه النتائج، تصدّر المنتخب الصربي مجموعته بـ3 نقاط، أمام المنتخب البرازيلي والسويسري اللّذَين تقاسما نقاط المباراة بـ1 لكلّ منهما. أمّا المكسيك فتصدّرت مجموعتها بـ3 نقاط، بانتظار المباراة الثانية منها يوم غد بين السويد وكوريا الجنوبية.

مباريات الغد

– السويد x كوريا الجنوبية الساعة 3 عصراً

– بلجيكا x بنما الساعة 6 مساءً

– تونس x انكلترا الساعة 9 مساءً

رامي التريكي- لبنان 24