كأس العالم ٢٠١٨ – اليكم جدول مباريات اليوم وتوقيتها

ثلاث مباريات اليوم ضمن كأس العالم المقامة في روسيا.

والبداية من المباراة الاخيرة لهذه الليلة عند التاسعة مساء بتوقيت بيروت، لأن الانظار ستكون موجهة اليها، مع عودة النجم محمد صلاح الى قلب هجوم المنتخب المصري بعد تعافيه من الاصابة، وذلك في مواجهة اصحاب الارض الروس، الذين افتتحوا البطولة بالفوز على السعودية بنتيجة ٥-٠.

ويريد المنتخب المصري تحقيق الفوز للمحافطة على الامال، بينما تسعى روسيا لتحقيق الثلاث نقاط وضمان التأهل للدور الثاني.

اليوم الكروي يبدأ عند الثالثة بعد الظهر، بمواجهة اميركية جنوبية-آسيوية، عندما يلاقي منتخب كولومبيا ونجمه خاميس رودريغيز نجم بايرن ميونخ الالماني، المنتخب الياباني الذي يرجح المراقبون ان لا يكون خصماً سهلاً.

اما عند السادسة مساء، فمواجهة اوروبية-افريقية، تتجسد بلقاء بولندا ونجمها ليفاندوفسكي، والسينيغال، المنتخب الذي يضم مجموعة من المحترفين في اوروبا، في مباراة ينتظر ان تكون سريعة ومليئة بالاهداف.