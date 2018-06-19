لُبناني يحمل الرقم 7 شارك في قَهر ألمانيا.. من هو؟!

شارك اللاعب اللبناني الأصل ميغيل ليّون مع المنتخب المكسيكي في المباراة المثاليّة التي أدّاها أمام ألمانيا وهزمهم فيها 1-0.

ويلعب “ليّون” مع نادي اشبيلية في الدوري الاسباني، إضافةً لمشاركته مع المكسيك للمونديال الثاني على التوالي بعد مشاركته في مونديال البرازيل 2014.

وتعود أصول اللاعب الذي يشارك مع المكسيك إلى قرية بيت ملات العكارية، حيث وُلِدَ في 25 حزيران 1988، وخاض أول مباراة دولية في صفوف المكسيك خلال الكأس الذهبية عام 2013، قبل أن يصبح لاعباً أساسياً في المنتخب.

ويعتبر ليون المكسيكي الأوّل الذي شارك في الدوري الإيطالي سنة 2009، وحقق لقبين للدوري المحلي “ليغا ام اكس” مع فريقه كلوب أميركا في سنة 2013 و2014.

وشهد عام 2015 عاماً استثنائياً له، حيث فاز مع منتخب المكسيك بلقب بطولة “الكونكاكاف”، كما حاز جائزة أفضل ممرر مع بورتو في الدوري البرتغالي في موسم 2015-2016.