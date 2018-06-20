طرائف المونديال: لاعب “تغوّط” في ملابسه.. وأكمل المباراة!

عادةً ما تشهد بطولات كأس العالم اهتماماً جماهيرياً كبيراً، فتتحول مباريات كرة القدم إلى مناسبةٍ يجتمع فيها الأهل والأصدقاء لمشاهدة أفضل 32 منتخباً يتنافسون على الكأس الذهبية.

ومن القصص الطريفة التي شهدها كأس العالم، هي تلك التي مرّ بها هداف المنتخب الإنكليزي السابق غاري لينيكر خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده بآيرلندا ضمن الدور الأول في نسخة 1990 بإيطاليا.

لينيكر اعترف بمروره بموقف لا يحسد عليه، إذ كشف هداف توتنهام وليستر سيتيالسابق لقناة History Channel الوثائقية، أنه كان يشعر بآلام في البطن خلال المباراة، وكان بحاجةٍ لأن يغادر الملعب، لكنه لم يكن يريد تخييب آمال رفاقه في المنتخب الإنكليزي، فاضطر للـ “التغوّط على نفسه خلال المباراة”، وفق ما ذكرت صحيفة The Sun البريطانية.

لينيكر قال إنه كان يشعر بألمٍ شديد في البطن قبيل المباراة، وساوره شعور مؤكد بأن هذا الألم ليس أسوأ ما سيحدث، لكن بعد أن رفض مغادرة أرض الملعب، وترك فريقه غير مكتمل العدد في مواجهة آيرلندا، فقد سيطرته على أمعاءه أثناء محاولته الحصول على الكرة في المباراة.

وأضاف اللاعب السابق الذي يبلغ من العمر 57 عاماً، “كنت أشعر باضطراب في المعدة، ولا أعلم سبب ذلك. تمكنت من تجاوز الشوط الأول على الرغم من التقلصات الشديدة في المعدة. فأنت تلعب في كأس العالم، ولا يمكنك الاستئذان لمدة 5 دقائق ثم العودة. ذهبت الكرة بعيداً، لكنني تعثرت قليلاً. وفي غضون ذلك، ارتخت عضلاتي”.

وأضاف هدّاف كأس العالم 1986، “أتذكر غاري ستيفنز وهو قادم نحوي، ونظر إلي قائلاً، هل أنت بخير؟ أتذكر ردي عليه حينها قائلاً، لقد تغوطت في ملابسي؟ ماذا ستفعل؟”.

المباراة التي شهدت هذا الحادث “التاريخي”، انتهت بتعادل إنكلترا مع آيرلندا 1-1، علماً بأن لينيكر نفسه أحرز هدف “الأسود الثلاثة” في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

وخلال مشاركتها في كأس العالم 1990، بلغت إنكلترا الدور نصف النهائي، واحتلت المركز الرابع بعد خسارتها أمام إيطاليا المستضيفة 1-2 في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

(الرعبي بوست)