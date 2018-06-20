مونديال 2018: مصر تودّع المونديال بهدف تاريخي.. وروسيا أوّل المتأهلين

شهِدَت المواجهة الأولى من الجولة الثانية لدور المجموعات في المونديال انهيارَ المنتخب المصري أمام نظيره الروسي، مُستضيف هذه النسخة من كأس العالم، ليكون أوّل المنتخبات المودّعة للبطولة بعد خسارته بـ3 أهداف مقابل هدفٍ تاريخي سجّله صلاح. وفي آخر مباريات الجولة الأولى، تواصلت المفاجآت المونديالية عن طريق منتخبَي السنغال واليابان اللّذَين فازا على بولندا وكولومبيا على التوالي، ليتقاسما صدارة المجموعة الثامنة.

اليابان تثأر من كولومبيا

تمكّن المنتخب الياباني من الثأر من نظيره الكولومبي محقّقاً فوزاً غالياً بهدفَين لواحد، في المباراة التي استضافها ملعب “موردوفيا أرينا” في سارانسك، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة.

وسجّل هدفَي الفريق الفائز اللاعبَين “شينجي كاغاوا” عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة السادسة، بعدما تعرّض لاعب كولومبيا كارلوس سانشيز، ويويا أوساكو في الدقيقة 73، فيما سجّل لكولومبيا خوان فرناندو كينتيرو في الدقيقة 39.

ويعتبر هذا الفوز ثأراً لليابان من كولومبيا، حيث تعرّض رجال “الساموراي” لخسارة قاسية في مونديال البرازيل 2014 أمام كولومبيا برباعية مقابل هدف وحيد. كما حقّق المنتخب الياباني انجازاً تاريخياً جديداً، فهذه المرة هي الأولى التي تنجح فيها اليابان في الفوز على منتخب أميركي جنوبي في النهائيات.

وإضافةً إلى إنجازاتها التاريخية، باتَت اليابان على أعتاب التأهل للدور الثاني من المونديال، للمرة الثالثة في تاريخها.

السنغال تُكمِل مسلسل المفاجآت

أكمل المنتخب السنغالي مسلسل المفاجآت الذي يعيشه عشّاق كرة القدم في مونديال روسيا، محقّقاً فوزاً في غاية الأهمية على منتخب بولندا الّذي يُعدّ أحد أقوى منتخبات المجموعة الثامنة.

ولم تنجح بولندا في تحقيق المأمول منها، فعلى الرغم من التوقعات الكبيرة المَبنيّة عليه بسبب ضمّه عددًا من النجوم على رأسهم مهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي، فَشِلَ رفاق ليفا في تحقيق الفوز الأول لهم في روسيا، بل باتوا يواجهون خطر الخروج المبكر.

وبدا دفاع بولندا هشّاً في الدفاع الّذي أهدى المنتخب السنغالي هدفه الأول، بعدما ارتطمت تسديدة أدريسا غاي بقدم تياغو شيونيك وتحولت عن طريق الخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 37، فيما استغلّ مباي نيانغ غفلة الدفاع عنه مسجّلاً الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعد تخطّيه حارس المرمى الذي ترك شباكه خالية لتشتيت الكرة، إلّا أنّه فشل في ذلك. وسجّل غريغور كريشوفياك هدفَ بولندا الوحيد في الدقيقة 86، إلّا أنّه لم يكن كافياً لخطف نقطة على الأقل.

وبهذه النتائج، بات المنتخبان الكولومبي والبولندي في موقف محرج، وينبغي عليهما الفوز في مباراتَيهما القادمة من أجل التأهل، حيث يتواجهان في الجولة القادمة، قبل أن تتواجه كولومبيا مع السنغال وبولندا مع اليابان، وهو ما يعني أنّ تأهلهما سويّاً بات أمراً بعيد المنال.

مصر تودّع المونديال وصلاح يدخل التاريخ

فشل المنتخب المصري في تحقيق المأمول منه، مع عودة نجمه الأول محمد صلاح من الاصابة، إذ شهدت مباراته الثانية في المونديال انهيارَهُ أمام “الدب الروسي” الّذي دكّ حصونَه بثلاثية مقابل هدف تاريخي، سجّله نجم ليفربول الانكليزي محمد صلاح، ليكون ثاني الأهداف المصرية في تاريخ المونديال بعد هدف مجدي عبد الغني في مونديال 1990.

وبهذه النتيجة بات المنتخب المصري خارج المونديال منطقياً، وإن لم تُحسم من الناحية الحسابية، فتعادل الأوروغواي أو فوزه يوم غد على السعودية يعني خروج مصر رسمياً.

وعلى الرغم من صمود مصر في الشوط الأول، شهدت بداية الشوط الثاني انهيارَه بعدما سجّل المدافع احمد فتحي في شباك فريقِه عن طريق الخطأ، قبل أن يسجل تشيريشيف هدف روسيا الثاني في الدقيقة 59، وزوبيا الهدف الثالث في الدقيقة 61.

أمّا الهدف المصري الوحيد فقد سجله صلاح في الدقيقة 72 عن طريق ضربة جزاء، إلّا أنّه لم يكن كافياً للإبقاء على آماله بالتأهل.

وتبقى للمنتخب المصري مباراة أخيرة أمام السعودية، إلّا أنّها لن تكون كافية لعبوره نحو الدور الثاني، لكنّها فرصته الوحيدة كي يحصد نقاطاً وأهدافاً تاريخية.

وبهذه النتيجة، بات المنتخب الروسي أوّل الواصلين للدور الثاني بعد تصدّره المجموعة الأولى، ومن المتوقّع أن تلحقه الأوروغواي غداً بعد مباراتها مع السعودية.

مباريات اليوم

– المغرب x البرتغال الساعة 3:00 عصراً

– السعودية x الأوروغواي الساعة 6:00 مساءً

– ايران x اسبانيا الساعة 9:00 مساءً

رامي التريكي- لبنان 24