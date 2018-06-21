مونديال 2018: فرنسا لحسم التأهل.. وميسي يواجه خطر توديع كأس العالم!

دخلت منافسات كأس العالم في روسيا مرحلة الحسم في دور المجموعات، إذ ودّع كلٌّ من السعودية، مصر والمغرب المونديال بشكلٍ رسمي، ومن المنتظر أن ينضمّ إليهم اليوم أستراليا والبيرو بحال خسارتهما أمام الدنمارك وفرنسا. فيما ينتظر عشّاق “الساحرة المستديرة” سهرة ناريّة قد تنتهي بمأساة أرجنتينية متمثّلة بتوديع الأسطورة ليونيل ميسي وخروجه من المونديال مع منتخب الأرجنتين.

الدنمارك – أستراليا (الساعة 3:00 عصراً)

يدخل المنتخب الدنماركي هذه المواجهة وعينه على حَسم الفوز والتأهل لصالحه، إذ تمكّن من الفوز في أولى الجولات أمام البيرو بهدفٍ نظيف، ما يعني أنّ فوزه اليوم بأي نتيجة مع فوز فرنسا يحسم تأهله للدور الثاني دون الدخول في متاهات الحسابات.

أمّا المنتخب الأسترالي فيدخل اللقاء وأمله الخروج بنتيجة ايجابية تُبقي على آماله بالتأهل، خصوصاً أنّه كان خصماً صعباً أمام فرنسا، ولم تستطع الأخيرة أن تحسم مواجهتها معه دونَ مساعدة التكنولوجيا التي منحتها ركلة جزاءٍ صحيحة تغاضى عنها الحكم، وهدفًا بعد تخطّي الكرة خطّ المرمى.

وإضافةً إلى الفوز وحسم التأهل، تسعى الدنمارك إلى الحفاظ على سجلها الخالي من الهزائم في المباريات الـ16 الماضية، حيث فازت بـ9 مباريات وتعادلت في 7.

فرنسا – البيرو (الساعة 6:00 مساءً)

خطف المنتخب الفرنسي النقاط الثلاث في مواجهته الأولى في المونديال أمام أستراليا على الرغم من عدم تقديمه مستوى يليق بفريق مرشّح للتتويج بكأس العالم، وهو ما يجعل مهمّته اليوم أبعد بكثير من حصد 3 نقاط كافية لتأهله للدور الثاني، فهو مطالب بأن يقدم مستوى يليق به ويُعيد الثقة إلى جمهوره.

وكما هو الحال مع الدنمارك، ستسعى فرنسا للفوز مع انتظار فوز الدنمارك من أجل حسم تأهلها للدور الثاني دون الدخول في متاهة الحسابات، لكنّ العمل الأكبر يقع على عاتق مدرّبها ديدييه ديشامب من أجل تحسين وتلميع صورة “الديوك” أمام العالم.

ولم يَخُض الفريقَين الكثير من اللقاءات في مواجهة بعضهما، إلّا أنّ اللقاء الوحيد الذي جمعهما تاريخياً يصبّ في مصلحة البيرو التي حسمته بالفوز 1-0، وهو ما ستسعى إليه اليوم من أجل العودة إلى المنافسة على إحدى بطاقتَي التأهل في هذه المجموعة. فإن كانت فرنسا فازت بأداء غير مقنع على أستراليا، فإن البيرو خسرت بأداءٍ جيد جداً أمام الدنمارك مع تفنّنها في إضاعة الفرص، وخصوصاً ضربة الجزاء التي احتسبتها لها التكنولوجيا، وهو ما يعني دخولها مباراة اليوم مع السعي إلى استعادة أداء المباراة الماضية مع تحسين اللمسة الأخيرة والفاعلية الهجومية.

كرواتيا – الأرجنتين (الساعة 9:00 مساءً)

يعيش الشارع الأرجنتيني ومحبّي الأسطورة ليونيل ميسي حالةً من الرعب والهستيريا في هذا اليوم العصيب، فمنتخب الأرجنتين يخوض مواجهةً حاسمةً في غاية الصعوبة أمام المنتخب المتألق في أولى الجولات، منتخب كرواتيا.

ومباراة اليوم ليست مجرّد مباراة في دور المجموعات، بل الخسارة فيها تعني ضياع حلم تحقيق المونديال بالنسبة للأرجنتين، وخصوصاً نجمه ليونيل ميسي، الساعي إلى تحقيق بطولةٍ عالمية مع منتخبه قبل اعتزاله، ولربّما يكون هذا المونديال الأخير له في حياته، لكنّه بدأه بشكلٍ مخيب حيث أضاع على بلاده فرصة الفوز والارتياح عندما أتيحت له ضربة جزاء فأضاعها، ليكتفيَ فريقه بحصد نقطة واحدة إثر تعادله 1-1 عن طريق هدفٍ سجله سيرجيو أغويرو.

ويعيش ميسي إضافةً إلى كابوس الخروج المبكر من المونديال، كابوساً آخر متعلّقًا بمنافسه اللدود والمرشّح الأول لإحراز الكرة الذهبية هذا العام كريستيانو رونالدو، الذي تمكّن من قيادة البرتغال إلى التعادل مع اسبانيا 3-3 بهاتريك، ثمّ الفوز على المغرب 1-0 برأسية رائعة، ما توّجه هدّافاً للمونديال حتى الآن، وزاد الضغوطات على ميسي، ففوز رونالدو بجائزةٍ فردية جديدة كالكرة الذهبية، يعني تفوّق الدون عليه، وهو ما لن يرضى به “البرغوث”، خصوصاً في حال قيادة رونالدو للبرتغال ووصولهما بعيداً في هذه البطولة، كما حصل في يورو 2016 الذي حصده رونالدو ورفاقه.

ولكن كلّ أحلام الأرجنتينيين وآمالهم بتقديم مباراة جيدة وخطف الفوز فيها، تصطدم بفريقٍ منظّم ومتين، هو المنتخب الكرواتي، الذي تمكّن من هزم المنتخب النيجيري العنيد بثنائية نظيفة. فمودريتش ورفاقه لن يفرّطوا بحسم تأهلهم في مباراة اليوم، خصوصاً أنّ الخصم سيكون ميسي والأرجنتين.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة المنتظرة تغييرات من الناحية الأرجنتينية، حيث سيدفع المدرب سامباولي باللاعب كريستيان بافون بدلاً من ديماريا في الهجوم، وباللاعب جيوفاني لو سيلسو في وسط الملعب على حساب لوكاس بيليا.

يذكر أنّ مواجهة كرواتيا تاريخياً لا تبشّر بالخير بالنسبة للأرجنتين، فالمنتخبان التقيا في 4 مناسبات، فازت كرواتيا بـ2 منها، مقابل فوز واحد للأرجنتين وتعادل واحد.

فهل سيتمكّن ميسي ورفاقه من قلب المعادلة حاضراً وتاريخياً، أَمْ سيودّعون حلم التتويج بالمونديال باكرا؟!

رامي التريكي- لبنان 24