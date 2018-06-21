مونديال 2018: في حال التعادل بالنقاط.. من يتأهل؟!

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن حسابات التأهل لأدوار خروج المغلوب، مع دخول مرحلة المجموعات الوقت الحاسم، وبدء تأهل بعض الفرق ومغادرة أخرى.

وأوضح الفيفا عبر موقعه الرسمي عن كيفية ترتيب الفرق في المجموعات الثمانية، والذي أتى على الشكل التالي:

1. الحصول على أكبر عدد من النقاط

2. فارق الأهداف في مباريات المجموعة

3. عدد الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة

وفي حال تساوي فريقين أو أكثر في هذه المعايير الثلاثة، فإن المفاضلة ستكون على النحو التالي:

1. أكبر عدد من النقاط تم الحصول عليها من قبل الفرق المعنية في المواجهات المباشرة

2. فرق الأهداف بين الفرق المعنية في المواجهات المباشرة

3. أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة بين الفرق المعنية في المواجهات المباشرة

4. أكبر عدد من النقاط تم الحصول عليها بخصوص اللعب النظيف فالبطاقة الصفراء تساوي تنقيص نقطة، والحمراء غير المباشرة (نتيجة بطاقة صفراء ثانية) تنقص 3 نقاط، والحمراء المباشرة تنقص 4 نقاط، بطاقة صفراء ثم حمراء مباشرة تنقص 5 نقاط