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رسمياً.. 4 دول تبلغ دور الـ16 و4 تودّع المونديال

رياضة
المصدر: وكالات
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ضمنت 4 منتخبات تأهلها إلى الدور الثاني مبكرا حتى الآن، خلال منافسات الجولة الثانية لكأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا، بينما ودّعت 4 أخرى مبكرا المونديال.

فقد حسم منتخبا روسيا والأوروغواي مصير المجموعة الأولى، وتأهلا معا إلى دور الـ16 للمونديال، على حساب المنتخبين العربيين المصري والسعودي.

وفي المجموعة الثالثة، ضمن منتخب فرنسا تأهله إلى الدور الثاني، بعد أن حقق فوزه الثاني على التوالي، على كل من أستراليا وبيرو، وودعت الأخيرة البطولة رسميا.

وحجز منتخب كرواتيا مقعدا له بين الـ 16 الكبار، بعد فوز الساحق على نظيره الأرجنتيني بثلاثية نظيفة، الخميس، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

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وكان المغرب قد أصبح أول منتخب يودع نهائيات النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم 2018، بعد خسارته أمام البرتغال بهدف وحيد، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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