حسابياً.. ألمانيا قد تخرج من كأس العالم حتى لو فازت على كوريا الجنوبية

“حامل اللقب خارج كأس العالم”، قد تكون تلك الكلمات صادمة أو مفاجئة، لكنها قد تصبح حقيقة “واقعة” بعد تعقد حسابات المجموعة السادسة بصورة كبيرة بعد فوز ألمانيا “القاتل” على السويد، مساء أمس السبت 23 حزيران.

وكان المكسيك قد فاز أمس أيضا في نفس المجموعة على كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف وحيد، ما يجعله يتصدر المجموعة بست نقاط، فيما يتقاسم ألمانيا والسويد المركز الثاني بنفس رصيد النقاط (3 نقاط) ونفس فرق الأهداف.

وسيلتقي في المواجهة الأخيرة يوم 27 حزيران، المانشافت مع كوريا الجنوبية، فيما تنتظر السويد مواجهة نارية مع المكسيك في نفس اليوم وبنفس التوقيت.

إليكم حسابات المجموعة المعقدة:

– في حال فوز ألمانيا على كوريا الجنوبية سترفع رصيدها إلى 6 نقاط، وتنتظر نتيجة لقاء السويد والمكسيك، ففي حالة فوز السويد ستكون المجموعة بثلاث منتخبات يمتلكون 6 نقاط، ليتم اللجوء إلى فارق الأهداف، ثم من سجل أهداف أكثر، ومن دخل في مرماه أهداف أقل، وفي حالة التساوي كما هو حادث حاليا بين ألمانيا والسويد، يتم اللجوء إلى قاعدة اللعب النظيف ومن حصل على إنذارات أقل.

– في حالة فوز المكسيك على السويد وفوز ألمانيا أو تعادلها مع كوريا الجنوبية، فسيتأهل بتلك المجموعة المكسيك كمركز أول وحامل اللقب كمركز ثان.

– في حالة تعادل المكسيك مع السويد، وتعادل ألمانيا مع كوريا الجنوبية، ستصعد المكسيك كمركز أول ويلجأ السويد وألمانيا إلى قاعدة فارق الأهداف وفي حالة تساويهما أيضاً يتم اللجوء إلى قاعدة اللعب النظيف.

(سبوتنيك)