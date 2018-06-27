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هل عادت “مؤامرات” المونديال؟

رياضة
المصدر: وكالات
Soccer Football - World Cup - Group C - Denmark vs France - Luzhniki Stadium, Moscow, Russia - June 26, 2018 France's Kylian Mbappe in action with Denmark's Simon Kjaer and Mathias Jorgensen REUTERS/Gleb Garanich TPX IMAGES OF THE DAY
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أثارت مباراة فرنسا والدنمارك في المجموعة الثالثة للمونديال، الثلاثاء، الجدل بسبب مزاعم “اتفاق” بين الفريقين على التعادل السلبي والذي أهل الفريقين بأريحية إلى دور الـ16 من المونديال، وحرم أستراليا من أي فرصة للتأهل.

واتهم العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الفريقين “بالتلاعب” والاتفاق على التعادل، خلال وقت المباراة.

وواجه الفريقان صافرات استهجان من الجماهير في استاد لوجنيكي بموسكو، بعد أداء باهت أسفر عن أول تعادل سلبي في البطولة.

وظهر لاعبو الفريقان بشكل “متساهل” في الدقائق العشر الأخيرة، حيث تبادل المدافعين الكرة من دون أي ضغط من هجوم المنتخب الآخر، مما أثار استياء الجماهير الحاضرة في موسكو.

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ووصف الكثيرون المباراة “بالأسوأ” في المونديال حتى الآن.

وضمنت النتيجة تأهل فرنسا والدنمارك معا إلى دور الـ16 بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني بالمجموعة الثالثة، فيما خرج منتخبا بيرو وأستراليا من المونديال.

وساهم انتصار بيرو بنتيجة 2-0 على أستراليا في استرخاء فرنسا والدنمارك، إذ إن هزيمة أستراليا ضمنت للدنمارك التأهل، مما جعلها “متراجعة” في اللقاء، مثلها مثل فرنسا التي تأهلت كمتصدرة من دون أي هزيمة.

(سكاي نيوز)

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