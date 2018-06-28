مونديال 2018: تسونامي كوري يُطيح بالماكينات الألمانية خارج المونديال

رامي التريكي – لبنان 24

فجّر منتخب كوريا الجنوبية أوّل وأكبر مفاجآت المونديال مساء اليوم، بعدما دمّر “الماكينات الألمانية” بثنائية دون ردّ، مُقصياً بطل العالم وأحد أبرز المرشّحين لإحراز اللقب. وعلى الرغم من كَون هذا الخبر يُعدّ صاعقاً للجماهير والمتابعين، إلّا أنّه بات أمراً معتاداً ويُعرف في الأوساط الرياضية بـ”لعنة البطل”، ففي المونديالات الأخيرة خرج حامل اللقب من الدور الأول. من جهةٍ أخرى، تمكّن المنتخب البرازيلي من تجنّب المفاجآت بعد تحقيقه الفوز الثاني له في المونديال على التوالي، ليخطف نقطته السابعة ويتأهّل في صدارة مجموعته للدور الثاني، مع سويسرا التي حلّت في المركز الثاني بعد تعادلها مع كوستاريكا.

كوريا الجنوبية تُطيح بألمانيا وتُنقذ المكسيك!

شهدت مباراتا المجموعة السادسة من دور المجموعات في مونديال روسيا أكبر المفاجآت، حيث أقصى منتخب كوريا الجنوبية نظيرَه الألماني بعد خطفِ فوزٍ غالٍ عليه بنتيجة 2-0، ليترافقا سويّاً إلى خارج المونديال.

وقدّم المنتخب الكوري خدمةً للمنتخب المكسيكي الذي تعرّض لهزيمةٍ مفاجئة أيضاً بثلاثية نظيفة أمام السويد، وكان على أعتاب الخروج من المونديال بحالة فوز ألمانيا، وهو ما منعَهُ “الشمشون الكوري”، مانحاً التأهل للمكسيك برفقة السويد.

أمّا المنتخب السويدي فقد نجح في مفاجأة الجميع وتصدّر المجموعة المثيرة، برصيد 6 نقاط، مع تفوّقه على المكسيك بفارق الأهداف، فيما قبعت ألمانيا في ذَيل المجموعة بـ3 نقاط، بسبب فارق الأهداف بينها وبين كوريا الجنوبية.

وفي المباراة الأولى، وقفت تكنولوجيا الفيديو “VAR” في وجه أحد كبار المونديال للمرة الأولى، بعدما منحت الكوري “كيم يونغ جون” هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل في الدقيقة 94، قبل أن يعود إلى الـVAR ويحتسبه بعدما تأكّد أنّ المدافع الألماني هو الذي مرّر الكرة للمهاجم الكوري. وحاول الألمان العودة إلى اللقاء رغم اقتراب الوقت بدل ضائع من الانتهاء، إلّا أنّه ضُرِبَ بهجمةٍ مرتدّة سبقت الدفاع الألماني الذي كان كلّه متقدّماً نحو نصف الملعب الكوري، وبينهم الحارس مانويل نوير، ليجد اللاعب الكوري “هيونغ مين” نفسَه أمام شباكٍ خالية ويسجّل هدف تأكيد الإقصاء.

أمّا المباراة الثانية فقد شهدت سيطرة سويدية تُرجِمَت لثلاثية دون ردّ في شباك المكسيك، سجّلها “أوغستينسون” في الدقيقة 50، غرانكفيست في الدقيقة 62 عن طريق ضربة جزاء، والهدف الأخير سجّله اللاعب المكسيكي “ألفاريز” في شباك فريقه.

ويعدّ خروج الألمان من الدور الأول جديداً عليهم، إلّا أنّه بات معتاداً في السنوات الأخيرة على بطل العالم، ففرنسا حققت اللقب العالمي عام 1998 لتعود وتودّع مونديال 2002 من دور المجموعات، وإيطاليا الفائزة بمونديال 2006 ودّعت مونديال 2010 في الدور الأول، واسبانيا فازت ببطولة عام 2010 وغادرت في دور المجموعات عام 2014، وألمانيا سارت على طريقهم.

البرازيل وسويسرا تخطفان التأهل.. والصدارة برازيلية!

على عكس المجموعة السادسة، لم تشهد المجموعة الخامسة أيّة مفاجآت، فتمكّن المنتخب البرازيلي من التأهل في الصدارة كما كان متوقّعاً، ورافقه للدور الثاني المنتخب السويسري في المركز الثاني.

وتمكّن البرازيل من الفوز على منتخب صربيا بأداءٍ مقنع 2-0، بهدفَين سجّلهما اللاعبان باولينيو وتياغو سيلفا، في مباراة لم تتمكّن صربيا من دخولها بسرعة، حيث بدا أنّها خائفة من “راقصي السامبا”، لتفشل في هزّ شباك الحارس أليسون رغم وصولها إلى مرماه في العديد من المرّات. من جهته حاول النجم البرازيلي نيمار أن يخطف هدفاً شخصياً له في هذا اللقاء، وحاول زملاؤه أن يساعدوه مقدّمين له الكرات على أطباق من ذهب، إلّا أنّه فشل في ذلك.

من جهةٍ أخرى فشلت سويسرا في تحقيق فوزٍ جديدٍ لها في المجموعة، حيث اكتفت بالتعادل 2-2 مع كوستاريكا التي ودّعت البطولة من الجولة الماضية، لكنّها تمكّنت من خطف تعادلٍ أمام سويسرا في الوقت القاتل عن طريق ضربة جزاء، لتخرج من المونديال بنقطة وحيدة.

وبهذه النتائج، تصدّرت البرازيل بـ7 نقاط، خلفها سويسرا بـ5، وباتت مباريات الدور الثاني شبه واضحة، مع انتظار اكتمال عقد المتأهلين يوم غد.

وبالنسبة للمنتخبات المتأهلة اليوم، سيلتقي منتخب البرازيل مع نظيره المكسيكي في مباراةٍ ناريّة تَعِدُ بإثارةٍ كبيرة، خصوصاً وأنّ المكسيك تمكّن من الفوز على ألمانيا في أوّل جولات المونديال. في حين سيتواجه منتخب سويسرا مع السويد التي هزّت الشباك المكسيكية بثلاثية دون ردّ، في لقاءٍ مثير سيحمل الكثير من الندّية والحماس.

مباريات الدور الثاني حتى الآن

– فرنسا x الأرجنتين يوم السبت القادم الساعة 5:00 مساءً

– البرتغال x الأوروغواي يوم السبت الساعة 9:00 مساءً

– اسبانيا x روسيا يوم الأحد القادم الساعة 5:00 مساءً

– كرواتيا x الدنمارك يوم الأحد الساعة 9:00 مساءً

– البرازيل x المكسيك يوم الاثنين الساعة 5:00 مساءً

– السويد x سويسرا يوم الثلاثاء الساعة 5:00 مساءً