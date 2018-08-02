لاعب عربي يحكَم بالسجن بسبب حادث سير

أكدت تقارير صحافية مغربية أن القضاء أصدر حكما بسجن اللاعب المغربي أمين حارث أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، وإيقاع غرامة مالية عليه بقيمة 780 يورو، لتسببه في مقتل مواطن إثر حادث سير وقع في نهاية شهر حزيران الماضي.

وتعرض لاعب شالكه الألماني لحادث سير أثناء قضائه إجازته السنوية في بلاده، حينما صدم مواطنا يبلغ من العمر 28 عاما، في مراكش بعد عودته من روسيا حيث شارك مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم.

وبحسب شهود عيان، فإن حارث كان يريد تفادي سيارتين تتسابقان، إلا أنه لم يشاهد الشاب فصدمه، وذلك بعد عودة اللاعب من روسيا بأيام حيث شارك مع أسود الأطلس في كأس العالم.

وكان الدولي المغربي، حامل الجنسية الفرنسية البالغ من العمر 21 عاما، قد خرج بعد الحادث بكفالة مالية واستعاد جواز سفره، والتحق بناديه الألماني منتصف تموز الماضي تحضيرا لخوض الموسم الجديد في “البوندسليغا”.