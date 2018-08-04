بعد الهزيمة.. مدرب ريال مدريد يفاجئ الجميع بقراره!

فاجأ مدرب نادي ريال مدريد الإسباني جولين لوبيتيغي جمهوره ومحبيه، إثر قيامه بإغلاق حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و”إنستغرام”، بعد الخسارة التي مني بها الميرينغي أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي، بهدفين مقابل هدف وحيد في كأس الأبطال.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، أن قرار المدرب جولين لوبيتيغي بإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و”إنستغرام” فاجأ الجميع، خاصة أنه أتى بعد الخسارة التي لحقت بنادي ريال مدريد أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي في بطولة كأس الأبطال المقامة في الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن السبب الحقيقي لإغلاق المدرب جولين لوبيتيغي حسابيه على مواقع التواصل الاجتماعي، ربما يكون بسبب نيته التركيز بشكل كامل على استعداد نادي ريال مدريد خلال الفترة الصيفية الحالية للموسم الجديد 2018/2019.

واستلم مدرب ريال مدريد جولين لوبيتيغي صاحب الـ51 عاماً مهامه رسمياً بعد قيام الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بإقالته من تدريب اللاروخا قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2018، جراء إعلان إدارة الميرينغي عن تعاقدها معه خلفاً للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي استقال بعد تحقيقه للقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.