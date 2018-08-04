ملعب برشلونة ينجو من تفجير ارهابي!

ذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة الإسبانية أحبطت هجوما إرهابيا استهدف ملعب “كامب نو”، معقل فريق برشلونة، الموسم الماضي.

ووفقا لصحيفة “ال بيريوديكو” أن الخلية الإرهابية التي تتحمل مسؤولية الهجومين الإرهابيين اللذين شهدتهما مدينة برشلونة وقرية كامبريلس، واللذين أسفرا عن مقتل نحو 14 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين في 17 آب 2017، خططت أيضا لاستهداف ملعب “كامب نو” بعد ثلاثة أيام من الواقعتين.

وأظهرت تحقيقات الشرطة أن الخلية الإرهابية خططت لشن هجوم على ملعب “كامب نو” خلال مباراة برشلونة مع ريال بيتيس في الجولة الأولى من الموسم الماضي للدوري الإسباني.

وكشفت تحقيقات الشرطة أن الهاتف الخلوي لعضو الخلية الإرهابية محمد هشامي احتوى على معلومات حول المباراة المذكورة وبيانات عن كيفية الوصول إلى أرض الملعب.