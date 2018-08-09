مارسيلو يريد اللحاق برونالدو إلى يوفنتوس!

حدد الدولي البرازيلي مارسيلو شرطا واحدا للرحيل عن ريال مدريد صوب يوفنتوس، لمجاورة صديقه كريستيانو رونالدو.

وأكدت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أن مارسيلو يريد اللعب بجوار زميله السابق كريستيانو رونالدو في تورينو، موضحةً أن ظهير الملكي يشترط رحيل مواطنه البرازيلي أليكس ساندرو عن اليوفي، للانتقال إلى إيطاليا.

وكانت تقارير ربطت مؤخرًا ساندرو بالانضمام إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقًا لمصادر مطلعة داخل السيدة العجوز، فإنه لن يستغني عن لاعبه البرازيلي بأقل من 50 مليون يورو، علما بأن البيانكونيري رفض عرضًا بـ60 مليونا الصيف الماضي من تشيلسي.