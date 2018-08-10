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بالفيديو.. ديبالا يسخر من رونالدو بطريقة مضحكة

رياضة
المصدر: وكالات
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استغل ثنائي فريق يوفنتوس الأرجنتيني باولو ديبالا والبرازيلي دوغلاس كوستا، خسارة زميلهما الجديد النجم كريستيانو رونالدو، في تحد خلال تدريبات الفريق، ليسخرا منه بطريقة مضحكة.

وكان التحدي بين رونالدو وزميله ليوناردو بونوتشي، والثنائي ديبالا وكوستا، عدم إسقاط الكرة وهو ما فشل فيه النجم البرتغالي، فقام الثنائي “المرح” بالصراخ والرقص على طريقة النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، عند الاحتفال بتسجيل الأهداف.

وينتظر عشاق السيدة العجوز بفارغ الصبر انطلاق الدوري الإيطالي لرؤية الدون رونالدو بقميص “البيانكونيري” بعد الانضمام إلى صفوفه مقابل 112 مليون يورو، قادما من ريال مدريد.

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