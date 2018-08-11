بالفيديو: نهاية “عنيفة” لمباراة ودية بين الإمارات وماليزيا

انتهت مباراة ودية جمعت منتخبي الإمارات وماليزيا الأولمبيَّين بطريقة عنيفة، أمس الجمعة 10 آب 2018، عندما تبادل لاعبو الفريقين اللكمات والركلات، الأمر الذي دفع الحكم إلى إلغائها، وصدور بيان من اتحاد الكرة الإماراتي اعتذر فيه عما حصل. وفي الدقائق الأخير للمباراة التي استضافتها العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اندلعت مشاجرة عنيفة بعدما اعتدى اللاعب الإماراتي محمد خلفان بشكل متعمّد على أحد لاعبي الفريق الماليزي، لتخرج الأمور عن السيطرة، وينتقل الشجار إلى بقية اللاعبين. وفيما لم يستطع حكام المباراة إيقاف اعتداء اللاعبين على بعضهم البعض، اضطرت قوات الأمن إلى التدخل، بحسب ما ذكره موقع “كووورة”، وموقع Filgoal.

ونشرت صحيفة The Sun البريطانية صوراً أظهرت عناصر من الأمن الإندونيسي وهم داخل الملعب لإنهاء الشجار الحاصل بين لاعبي المنتخبين، مشيرةً أن المباراة انتهت بفوز الفريق الماليزي بنتيجة 2-0.

وفي أول رد رسمي من أبوظبي على أحداث المباراة الودية، أصدر اتحاد الكرة الإماراتي بياناً تقدَّم فيه باعتذار رسمي، وقال فيه: “تابع اتحاد الإمارات لكرة القدم ما دار من أحداث مؤسفة، خلال المباراة الودية التي جمعت منتخبنا الأولمبي مع نظيره منتخب ماليزيا بكوالالمبور، في إطار تحضيرات المنتخب للمشاركة في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية “الآسياد”.

وأضاف: “يُبدي اتحاد الكرة أسفه ورفضه للأحداث التي رافقت المباراة، التي كان المتسبب الرئيسي فيها لاعب منتخبنا الأولمبي محمد خلفان الحراصي، والتي لا تمتّ بصلة للأخلاق والروح الرياضية التي دائماً ما تكون شعاراً لكل منتخباتنا الوطنية وأنديتنا خلال كافة المباريات، سواء الرسمية أو الودية، وبمختلف البطولات الإقليمية والقارية والعالمية”. وقرَّر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم استبعاد خلفان من البطولة التي تحتضنها إندونيسيا، بين العاشر من آب الجاري، والثاني من أيلول المقبل.