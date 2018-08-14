بالفيديو: بسبب هاتفه.. الشرطة تدرس فرض غرامة على صلاح!

أبلغ نادي ليفربول الإنكليزي الشرطة بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لاعبه المصري محمد صلاح وهو “يستخدم هاتفه أثناء قيادة السيارة”، حسب ما ذكرت صحيفة محلية في ليفربول.

ونقلت صحيفة “إيكو” عن متحدث باسم فريق ليفربول قوله أن “النادي وبعد مناقشة الموضوع مع اللاعب، أخطر الشرطة في ميرسيسايد بالمقطع والظروف المحيطة به”.

وأضاف “لقد تحدثنا إلى اللاعب أيضا وسنتعامل مع الأمر داخليا”، مشيرا إلى أن “النادي أو محمد صلاح لن يقوما بتقديم أي تعليقات أخرى حول هذا الأمر”.

وذكرت شرطة ميرسيسايد في تغريدة الاثنين أنها “أحيطت علما بمقطع الفيديو الذي يُعتقد أنه يُظهر لاعب كرة قدم يستخدم هاتفا محمولا أثناء القيادة، لقد تم إيصال هذا إلى الإدارة المختصة، شكرا لإعلامنا”.

ويعتقد أن اللقطات التي أظهرت صلاح وهو يقوم باستخدام هاتفه اثناء القيادة قد تم التقاطها الأحد بعد مباراة ليفربول أمام وست هام يونايتد ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز.