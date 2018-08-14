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توقيف 7 مشجعين لبنانييّن لنادي النجمة في مصر

رياضة
المصدر: وكالات
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علم موقعنا، أنّ “سبعة مشجعين لبنانييّن لفريق النجمة هم قيد الاحتجاز لدى السلطات المصرية منذ البارحة، بالتوازي مع وساطات تقوم بها السفارة اللبنانيّة في القاهرة من دون ان تفلح”.

وناشد المعنيّون في إدارة نادي النجمة، وزارة الخارجيّة والمغتربين للتدخّل عند السلطات المصريّة من أجل اخلاء سبيل المشجعين السبعة.

الجدير بالذكر، أنّ المشجعين تمّ ايقافهم على هامش مباراة نادي النجمة أمام مضيفه الاهلي المصري والتي جمعتهما على استاد برج العرب ضمن ذهاب دور الـ32 من البطولة العربيّة وانتهت بالتعادل السلبي 0 – 0.

المصدر: ليبانون ديبايت

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