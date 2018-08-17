نجم ريال مدريد يهاجم أوزيل ويشعل أزمة أردوغان من جديد!

اعتبر لاعب وسط ألمانيا وريال مدريد الإسباني توني كروس، ادعاءات مسعود أوزيل بوجود عنصرية داخل المنتخب الوطني “هراء” و”غير ملائمة”.

وتطرق صانع الألعاب البالغ 28 عاما في مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية إلى قرار أوزيل باعتزال اللعب مع المنتخب، بسبب ما اعتبره عنصرية، بعد الأزمة الواسعة التي تسببت بها صورة جمعت اللاعب تركي الأصل، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لندن.

وقال كروس: “مسعود لاعب قديم في المنتخب الوطني ويستحق مخرجًا أفضل كلاعب كرة قدم. لعبت مع مسعود لسنوات عديدة وأعرف أنه شخص جيد. لكن الطريقة التي اعتزل بها كانت غير ملائمة”.

ورأى كروس أن البيان الذي أعلن خلاله أوزيل قرار اعتزاله “طغت عليها لسوء الحظ نسبة أكبر من الهراء”، وأضاف: “أعتقد أنه هو نفسه يعرف أن لا وجود للعنصرية داخل المنتخب الوطني والاتحاد الألماني لكرة القدم”.

وأكمل نجم ريال مدريد موضحاً: “على العكس، نحن ملتزمون دائما بالتنوع والاندماج. مسعود كان مثالا جيدا لذلك، مثل العديد من زملائنا في الفريق”.

وقرر أوزيل، المولود في ألمانيا لعائلة تركية الأصل، الاعتزال دوليا بعد مونديال روسيا الذي ودعته ألمانيا بطلة 2014 من الدور الأول، بسبب

الانتقادات القاسية التي تعرض لها منذ الصورة المثيرة للجدل التي جمعته وزميله في المنتخب الألماني التركي الأصل أيضا إيلكاي غوندوغان مع أردوغان في مايو، مما أثار أسئلة حول ولائه لألمانيا، لا سيما في ظل التوتر في العلاقات بين برلين وأنقرة.

وردا على ما تعرض له قبل وخلال نهائيات كأس العالم، أعلن أوزيل في أواخر تموز أنه “بقلب مفعم بالأسى، وبعد الكثير من التفكير بسبب الأحداث الأخيرة، لن أعود لألعب على المستوى الدولي ما دمت أشعر بهذه العنصرية وعدم الاحترام تجاهي”.