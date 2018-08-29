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الفيفا يدخل على خط أزمة صلاح والاتحاد المصري

رياضة
المصدر: وكالات
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كال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” المديح لنجم ليفربول الإنكليزي ومنتخب مصر محمد صلاح، فيما يبدو مساندة له في أزمته الحالية مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

ووصف الفيفا في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع “تويتر” صلاح بـ”موهبة فذة وشخصية جذابة وسلوك متواضع وطبيعة بسيطة”، متسائلا: “من الذي لا يحب محمد صلاح؟”.

وأرفق حساب الاتحاد الكرة الدولي باللغة العربية بتغريدته، رابطًا لمقال نشره موقع الفيفا عن محمد صلاح بعنوان “كيف أسَرَ محمد صلاح قلوب العالم”، سرد خلالها سريعا مسيرة لاعب و”إنسان” ناجح.

وركز الفيفا في مقاله على أداء صلاح المميز خلال الموسم الماضي، سواء مع ليفربول أو منتخب مصر، مشيدا بـ”موهبته الفذة” و”تواضعه الكبير”، فضلا عن كونه “جسرا بين الثقافات” حسب وصف الاتحاد الدولي.

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وتأتي التغريدة والمقال في خضم أزمة صلاح مع الاتحاد المصري لكرة القدم، لتشد على عضد اللاعب صاحب الـ26 عاما، بعد خروج النزاع إلى العلن مجددا قبل يومين.

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