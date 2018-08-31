شريحة إلكترونية تحت الجلد بدلاً من بطاقات المباريات

سيكون بمقدور جماهير وجميع متابعي مباريات الدوري السويدي التخلص من عملية شراء بطاقات دخول الملاعب، من خلال تقنية جديدة مبتكرة.

وستتمكن الجماهير من زرع شريحة إلكترونية تحت الجلد، تعمل على فتح الباب تلقائياً لدى تمرير اليد عليه، بدلاً من بطاقات الدخول، وتكون فعالة طيلة موسم المباريات.

ووفر فريق كريستيانستاد لكرة اليد هذه الخدمة لجماهيره، لتحل محلّ البطاقات التي يحملها الشخص، فبمجرد أن يجري حجز المقعد على الإنترنت تنتقل هذه المعلومات إلى الشريحة وتصبح قادرة على فتح البوابات المؤدية للملعب.

وقال هنرك فرومبرغ المدير التنفيذي لفريق كريستيانستاد “هي طريقة جديدة للدخول إلى الملاعب، ليس فقط من أجل المتعة بل أردنا أن نطور خدمتنا من أجل جمهورنا، ونطمح بأن نكون أفضل فريق”.