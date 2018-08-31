موقع أونلي ليبانون الإلكتروني


شريحة إلكترونية تحت الجلد بدلاً من بطاقات المباريات

رياضة
المصدر: وكالات
0

سيكون بمقدور جماهير وجميع متابعي مباريات الدوري السويدي التخلص من عملية شراء بطاقات دخول الملاعب، من خلال تقنية جديدة مبتكرة.

وستتمكن الجماهير من زرع شريحة إلكترونية تحت الجلد، تعمل على فتح الباب تلقائياً لدى تمرير اليد عليه، بدلاً من بطاقات الدخول، وتكون فعالة طيلة موسم المباريات.

ووفر فريق كريستيانستاد لكرة اليد هذه الخدمة لجماهيره، لتحل محلّ البطاقات التي يحملها الشخص، فبمجرد أن يجري حجز المقعد على الإنترنت تنتقل هذه المعلومات إلى الشريحة وتصبح قادرة على فتح البوابات المؤدية للملعب.

وقال هنرك فرومبرغ المدير التنفيذي لفريق كريستيانستاد “هي طريقة جديدة للدخول إلى الملاعب، ليس فقط من أجل المتعة بل أردنا أن نطور خدمتنا من أجل جمهورنا، ونطمح بأن نكون أفضل فريق”.

إقرأ ايضاً

توقيف 7 مشجعين لبنانييّن لنادي النجمة في مصر

بالفيديو: بسبب هاتفه.. الشرطة تدرس فرض غرامة على صلاح!

بيكهام ينجو مع عائلته من زلزال إندونيسيا!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

قد يعجبك ايضا
رياضة

بالفيديو: نهاية “عنيفة” لمباراة ودية بين الإمارات وماليزيا

رياضة

بالفيديو.. ديبالا يسخر من رونالدو بطريقة مضحكة

رياضة

مارسيلو يريد اللحاق برونالدو إلى يوفنتوس!

رياضة

لن تصدّق كم قيمة محمد صلاح !