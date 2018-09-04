نجم يوفنتوس يرحل لوجهة مفاجئة

أعلن زينيت سان بطرسبرغ، المنتمي للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، تعاقده مع كلاوديو ماركيزيو لاعب وسط يوفنتوس السابق في انتقال مجاني، وبعقد لمدة عامين.

وانتهى تعاقد اللاعب البالغ عمره 32 عاما مع يوفنتوس الشهر الماضي، بعدما قضى 25 عاما في النادي، وتوج معه بلقب الدوري الإيطالي سبع مرات، وكأس إيطاليا أربع مرات.

وقال ماركيزيو، الذي خاض 55 مباراة دولية مع إيطاليا، إن زينيت توافق مع طموحه المستقبلي.

وأضاف لموقع النادي “بعد الرحيل عن يوفنتوس وعدت بعدم اللعب لأي فريق إيطالي آخر، لكني كنت أريد البحث عن مكان يشاركني مبادئي”.