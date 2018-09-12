لاعب مغربي-برشلوني يثير أزمة في ملهى ليلي بمدريد!

أثار لاعب برشلونة الإسباني، المغربي الأصل منير الحدادي أزمة في أحد الملاهي الليلية بالعاصمة مدريد، خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ23، وفق ما ذكرت صحيفة “إلموندو”.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن متاعب لاعب نادي ديبورتيفو ألافيس الحالي بدأت حين رفض دفع فاتورة السهرة، البالغة قيمتها أكثر من 16 ألف يورو، مما استدعى حضور الشرطة.

وحجز الحدادي جناحا خاصا بأحد ملاهي مدريد للاحتفال بذكرى ميلاده رفقة أصدقائه وعائلته، حيث استمرت الاحتفالات حوالي 7 ساعات.

وذكرت “إلموندو” أن فاتورة السهرة كانت مكلفة لاحتوائها على كميات كبيرة من الطعام والشراب والمواد المدخنة، إلا أن اللاعب رفض دفع كل القيمة المالية الكبيرة.

وقال اللاعب إنه لم يتفق مع الملهى على ذلك البلغ، وهو ما جعل الشرطة تحضر لعين المكان، ليتوصل الطرفان في نهاية المطاف إلى اتفاق يقضي بخصم ما قيمته ألف يورو من الحساب الإجمالي.