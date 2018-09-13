تصفيات مونديال السلّة: لبنان يستضيف العملاق الصيني في مواجهة نارية.. إليكم أهمّيتها

يخوض المنتخب اللبناني لكرة السلّة مواجهةً مهمة ونارية في مجمع نهاد نوفل، حينما يستضيف العملاق الصيني عند التاسعة والنصف من مساء اليوم، في أولى مبارياته لحساب الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة ل‍كأس العالم. وقد نجح المنتخب اللبناني في تخطّي الدور الأول من التصفيات بنجاح بعدما حلَّ ثانيًا على مجموعته خلف الأردن المتصدّرة وأمام سوريا الثالثة، اللّتَين تأهّلتا معه للدور الثاني.

حظوظ المنتخب اللبناني في التأهل للمونديال

انقسمت المنتخبات في الدور الثاني إلى مجموعتَين، تضمّ كلّ واحدةٍ منها 6 منتخبات، يتأهّل عن كلّ منها أصحاب المراكز الثلاث الأولى مع أفضل رابع. وقد حملت المنتخبات نقاطها إلى الدور الثاني.

ويلعب المنتخب اللبناني صاحب الـ11 نقطة في مجموعةٍ صعبة تضمّ كلًّا من الأردن التي جمعت 11 نقطة أيضًا، نيوزيلندا (11 نقطة)، كوريا الجنوبية (10 نقاط)، الصين (9 نقاط) وسوريا (8 نقاط)، على أن يتأهل من هذه المجموعة أوّل 3 منتخبات باستثناء الصين، فهي لا تعدّ منافِسة على بطاقات التأهل كَونَها مستضيفةً للحدث العالمي.

وفي حال احتلال الصين إحدى المراكز الثلاثة الأولى في المجموعة، وهو أمر متوقع، يتأهّل الرابع للمونديال تلقائيًا، ما يعني أنّ لبنان بإمكانه الوصول للمونديال منطقيًا إن استطاع الفوز بمبارتَين من أصل الـ6 التي تنتظره أمام المنتخبات الثلاث المذكورة (نيوزلندا، كوريا والصين) ذهاباً وإياباً.

وتُعدّ المباراة أمام الصين مهمّة كونَها تأتي في افتتاح مباريات الدور الثاني ل‍لبنان، كما أنّ الفوز بها يعني الاقتراب من الوصول للمونديال بشكلٍ كبير.

تشكيلة المنتخب اللبناني

ضمّت تشكيلة المنتخب اللبناني المستدعاة من قِبَل المدرّب سلوبودان سوبوتيتش لهذه المواجهة اللاعبين: شارل تابت، دانيال فارس، أتير ماجوك، علي حيدر، جيرار حديديان، ايلي شمعون، جاد خليل، ايلي اسطفان، ايلي رستم، أمير سعود، رودريغ عقل وأحمد إبراهيم.

مساعد أول : مروان خليل – مساعد ثاني: مروان دياب – كشاف : جاد مبارك – معالج فيزيائي: خليل نصار – لوجيستي : علاء غشام

برنامج المنتخب اللبناني في التصفيات

– 13 ايلول 2018: لبنان – الصين (مجمّع نهاد نوفل)

– 17 ايلول 2018: نيوزيلندا – لبنان (نيوزيلندا)

– 29 تشرين الثاني 2018: كوريا الجنوبية – لبنان (كوريا الجنوبية)

– 2 كانون الأول 2018: الصين – لبنان (الصين)

– 22 شباط 2019: لبنان – نيوزيلندا (مجمع نهاد نوفل)

– 25 شباط 2019: لبنان – كوريا (مجمّع نهاد نوفل)

فهل ستكون مواجهة اليوم فاتحة خيرٍ أمام رجال الأرز في طريقهم نحو العرس العالمي للمرة الرابعة في تاريخهم، بعد تأهّلهم أعوام 2002، 2006 و2010؟!