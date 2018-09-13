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#مين_قال_ما_فينا_عالصين

رياضة
المصدر: وكالات
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مستخدمين هاشتاغ #مين_قال_ما_فينا_عالصين، غرّد رواد التواصل الإجتماعي مطلقين عبارات التشجيع لفريق لبنان، الذي يشارك الخميس المقبل في ملعب نهاد نوفل، في مباراة لكرة السلّة، يقابل فيها الصين. وقد دعا النائب الياس جنكش اللبنانيين إلى تشجيع فريق لبنان “لنبرهن أنو هيدا البلد الصغير بيطلع منو عجايب”.

لكنّ البعض، وبينما يشجع فريق لبنان، لم يتمكن من وضع صورة “مشهدية لبنان السوداء” جانباً ولو قليلاً، فقال في تغريدته التالي:

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