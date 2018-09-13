مستخدمين هاشتاغ #مين_قال_ما_فينا_عالصين، غرّد رواد التواصل الإجتماعي مطلقين عبارات التشجيع لفريق لبنان، الذي يشارك الخميس المقبل في ملعب نهاد نوفل، في مباراة لكرة السلّة، يقابل فيها الصين. وقد دعا النائب الياس جنكش اللبنانيين إلى تشجيع فريق لبنان “لنبرهن أنو هيدا البلد الصغير بيطلع منو عجايب”.

لكنّ البعض، وبينما يشجع فريق لبنان، لم يتمكن من وضع صورة “مشهدية لبنان السوداء” جانباً ولو قليلاً، فقال في تغريدته التالي:

#مين_قال_ما_فينا_عالصين. بس توجد الإرادة منهزم الصين الحمد لله الإرادة اكيد موجودة شعب عايش بلا كهرباء وبلا مياة وبلا طبابة وبلا طرقات وبلا وظائف وبلا خدمات وفساد مستشري بكافة المرافق اكيد هيك شعب بدو يربح ع الصين وع أروبا كمان.. مع التوفيق للمنتخب اللبناني.. — هادي حايك (@TZZ53UqneUBdW8Y) September 12, 2018

المنتخب يلي وراه كل الشعب اللبناني ما بيصعب عليه حدا !

لح نلعب ولح نربح #مين_قال_ما_فينا_عالصين — Hussein Fachikh (@Hussein46877074) September 12, 2018