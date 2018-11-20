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رياضة

فقدوا الوعي فكُشف المستور.. فضيحة في كرة القدم اللبنانية!

المصدر: وكالات 0

في فضيحة جديدة على صعيد كرة القدم، كشفت مصادر أن المنشطات وصلت إلى الجهاز التحكيمي، بحسب موقع “ملاعب”.

وفي التفاصيل، أكدت المصادر أن بعض الحكام ومنهم من يحمل الشارة الدولية، فقدوا الوعي خلال اختبار اللياقة البدنية (كوبر تست)، الذي أقيم قبل انطلاق الموسم الحالي، حيث نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف المصدر أن المفاجأة كانت في نتائج الفحوصات التي أجريت لهم، والتي أكدت تناولهم المنشطات، لكي يعبروا هذا الاختبار.

ونجح المعنيون في التعتيم على الخبر، منعاً لبلوغه الاتحادين الآسيوي والدولي، حيث سيكون هناك تحقيقات وعقوبات نتيجة تلك “الفضيحة”.

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وأبدت المصادر تخوفها من السلبيات التي تعيشها كرة القدم، فمن المراهنات والتلاعب بنتائج المباريات إلى المنشطات، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير اللعبة.

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