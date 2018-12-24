لمحبي النادي الملكي.. أسماء غير متوقعة بقائمة مغادري ريال مدريد في 2019!

يعاني فريق ريال مدريد الإسباني من أزمة كبيرة على مستوى النتائج، في مسابقة الدوري المحلي، ودوري أبطال أوروبا، بعدما فقد الفريق في الصيف الماضي نجمه الأول كريستيانو رونالدو، والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي تم تعويضه بجوليان لوبيتيغي، لتتم إقالته بعد الهزيمة المدوية في مواجهة الكلاسيكيو 5/1 أمام برشلونة.



وتركت نتائج وعروض الفريق الملكي الكثير من التساؤلات في الفترة الأخيرة، لتأتي الخسارة أمام سيسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة، لتدق المسمار الأخير في نعش مجموعة كبيرة من لاعبي الفريق، الذي ربما سيشهد تغييراً كبيراً في عام 2019.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن فلورنتينو بيريز رئيس النادي، يشعر بقلق شديد من النتائج السيئة، وقد أقر بأن الفريق يحتاج إلى “إعادة تنظيم بشكل عاجل” في نهاية الموسم الحالي، حيث يشعر بخيبة أمل من اللاعبين، الذين يراهم قد فقدوا “روح المنافسة”، لتأتي قائمة اللاعبين الذين ربما سيضطرون لمغادرة “برنابيو” في عام 2019، مع أسماء غير متوقعة، ستطرح فيما يلي:

لوكا مودريتيش

يبدو أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية، يطمح إلى عقد جديد مع “الميرنغي”، ولكن قد لا يتم ذلك بسبب أدائه المخيب للأمال خلال الموسم الحالي، لذا قد يكون اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، واحداً من أوائل اللاعبين الذين سيودعون “برنابيو” في الصيف المقبل، بعد العروض العديدة المقدمة له، خصوصاً من فريق إنتر ميلان الإيطالي.

إيسكو

ربما يعتبر اللاعب من أقرب الأسماء المغادرة، بعدما فقد وجوده في تشكيلة ريال مدريد، فصانع الألعاب الإسباني، الذي كان في قمة تألقه تحت قيادة زيدان، لم يحظَ سوى بدقائق معدودة هذا الموسم، خصوصاً بعد أزمته الأخيرة مع المدرب الجديد، سانتياغو سولاري، وعلاقته المتوترة مع جماهير النادي.

ماركو آسينسيو

نجم آخر موهوب بشكل كبير، لكنه فقد بريقه هذا الموسم، لذا ربما لن يكون للاعب البالغ من العمر 22 سنة، أي خيار آخر، إذا قررت إدارة الفريق طرحه للبيع خلال الصيف القادم، بعد أن كان مطمعاً للعديد من الأندية العالمية، في مختلف المسابقات الكبرى.

كيلور نافس

كثير من مشجعي ريال مدريد يفضلون عودة الكوستاريكي كيلور نافاس، بين خشبات الثلاث، والذي تألق مع “الميرنغي”، في العديد من المناسبات، ليكون بدلاً من البلجيكي تيبو كورتوا الذي قدم خلال الانتقالات الصيفية الماضية، ورغم ذلك من المتوقع أن يحتفظ الأخير بمكانه كحارس أساسي، مما يضطر نافاس للبحث عن ناد جديد.

غاريث بيل

على الرغم من التألق في العديد من المناسبات الكبيرة، فإن الويلزي ضيع فرصته ليصبح الرجل الأول في مدريد بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف يوفنتوس خلال الصيف الماضي، لذا يرغب بيريز في نجم جديد، إذ وضع نصب عينيه البرازيلي نيمار أو الشاب الفرنسي كيليان مبابي، نجمي فريق باريس سان جيرمان.

راموس ومارسيلو

الآن، تتنبأ التقارير بعودة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى برنابيو كمدير فني، والجميع يدرك أن “سبييشال وان” لن يرغب في العمل مع المدافع الإسباني والقائد الحالي للكتيبة البيضاء، بعدما حدث بينهما خلال فترته الأولى، وينطبق الشيء نفسه أيضاً على الظهير البرازيلي مارسيلو.