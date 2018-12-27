منتخب لبنان يخسر امام البحرين

خسر منتخب لبنان لكرة القدم امام مضيفه البحريني 0-1 في المباراة الدولية الودية التي أُجريت بينهما مساء الخميس، على إستاد البحرين الوطني في الرفاع قرب المنامة.

وجاءت المباراة في ختام معسكر المنتخب اللبناني في البحرين، وهي الاخيرة ضمن التحضيرات اللبنانية لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الامارات بين الخامس من كانون الثاني 2019 والاول من شباط. وسجل الاصابة البحرينية ابراهيم حبيب في الشوط الثاني من “بنالتي”.



وفور عودته الى لبنان، سيستعد المنتخب الى الإنخراط في معكسر داخلي في فندق “رامادا” والتدريب على ملعبي بيروت البلدي ومدينة كميل شمعون الرياضية، قبل التوجه الى الامارات وخوض مبارياته في الدور الاول في المجموعة الخامسة امام كل من قطر (9 كانون الثاني) والسعودية (12 منه) وكوريا الشمالية (17 منه) في مدن العين وابو ظبي والشارقة على التوالي.