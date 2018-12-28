بعدما كان يتقاضى 285 ألف دولار أسبوعيًا.. لاعب شهير يعلن إفلاسه!

أعلن لاعب منتخب غانا لكرة القدم آسامواه جيان إفلاسه، مشيراً إلى أنه لم يتواصل مع زوجته وأولاده منذ أكثر من 4 أشهر.

وكان لاعب “قيصري سبور” التركي، واحداً من أعلى لاعبي العالم دخلاً في السنوات الماضية، لكن يبدو أنه بدد ثروته إلى درجة أنه لم يعد قادراً على الإنفاق على عائلته.

وبحسب صحيفة “الصن” البريطانية، فإن إفلاس آسامواه جيان جاء بسبب عدم تلقيه مستحقاته المالية من قيصري سبور، مشيرةً إلى أنه لا يملك في حسابه البنكي سوى حوالي 750 دولار أميركي.

وكان اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، يتلقى راتباً أسبوعياً يتجاوز الـ285 ألف دولار عندما دافع عن إلوان شنغهاي SIPG الصيني بين عامي 2015 و2017، قبل أن يتعرض لأزمة مالية حادة.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن جيان لم يتحدث إلى زوجته أو أيٍ من أولاده منذ آب 2018، ولم يتصل بهم للتهنئة بعيد الميلاد الذي كان يقضيه عادةً برفقتهم، ما أشعر عائلته بالقلق على مصيره خلال الأزمة التي يعيشها.

من جانبه، سأل موقع MyNewsGh.com قائد المنتخب الغاني ما إذا كان يملك أموالاً بحسابات مصرفية في الدول التي سبق له العمل فيها، لكنه أكد أنه لا يملك سوى حساباً بنكياً شبه خالٍ من النقود في تركيا التي يقيم فيها حالياً.