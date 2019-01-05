بالدّبكة والورود.. هكذا استقبل اللبنانيون في الإمارات “رجال الأرز”! (صور)

وصلت بعثة منتخب لبنان لكرة القدم إلى مطار دبي في الإمارات العربية المتّحدة، صباح اليوم السبت، حيث لقيت إستقبالاً حاشداً من جانب الجالية اللبنانية ‎في دولة الإمارات، وهي تشبه نسبياً نفس الأجواء التي ودّع بها رجال الأرز في مطار “الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي” – بيروت لحظة مغادرتهم بيروت فجر اليوم. ‎



السفير اللبناني بالإمارات فؤاد شهاب دندن كان على رأس مستقبلي “رجال الأرز”، حيث نظم مراسم لافتة وحاشدة بحضور أفراد الجالية اللبنانية من مختلف الأجناس والأعمار، كما كانت الدبكة اللبنانية حاضرة عبر “زفة” مميزة نظمت لفرسان الوطن الذين رحب بهم عبر الطبل والزمر، كما حرص أفراد الجالية على تنظيم ممر شرفي في مطار دبي لمرور اللاعبين اللبنانيين عبره ووزعت الورود عليهم وسط زغاريد السيدات اللواتي حضرن بكثافة.

وبعدها انتقلت البعثة إلى الحافلة التي ستقل أفرادها الى مدينة العين في إمارة أبوظبي. ‎وبعد الترحيب برجال لبنان، كان لسان حال معظم المستقبلين يشدّد على حثّ لاعبي المنتخب اللبناني على بذل أقصى ما يستطيعون لرفع راية وطنهم وان “يبيضوا” وجه لبنان، مجددين ثقتهم بهم على عكس تطلعاتهم، مع التشبث على تقديم دعمهم الكامل لهم، مهما كانت النتائج في نهائيات كأس امم آسيا 2019، والتي يشارك فيها لبنان للمرة الاولى بتاريخه عبر تأهلها الى نهائياتها بالامارات عن طريق التصفيات، بعدما سبق وشارك بها ببطاقة الاستضافة بالعام 2000، وخرج وقتها من الدور الاول. ‎

ويواجه لبنان نظيره القطري، في يوم 9 كانون الثاني الجاري، على ملعب “هزاع بن زايد” في مدينة العين بإمارة أبوظبي والتي تبعد 150 كلم عن كلّ من أبوظبي العاصمة وكذلك عن دبي (حيث الثقل الأكبر للجالية اللبنانية في الامارات)، ثم ينتقل إلى دبي يوم 12 منه وذلك لمواجهة نظيره السعودي وبعدها يتجه نحو الشارقة (تبعد نحو 10 كلم عن دبي)، للقاء كوريا الشمالية يوم 19 الجاري.