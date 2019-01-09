مباراة “متشنجة” بين قطر ولبنان.. الهدف المُلغى يثير جدلاً كبيراً!

لم ينجح المنتخب اللبناني بتخطي عقبة المنتخب القطري في مباراته الأولى من ضمن بطولة آسيا 2019، رغم أن أداءه كان جيداً بشكل ملحوظ على المستوى الفني.

وقد تميّز دفاع المنتخب لا سيما الأخوين ملكي، في منع القطريين من تسجيل هدف، فيما نجح اللاعب المهاجم علي حمام بتسجيل هدف بعد ركنية في الشوط الأول الا أن الحكم الصيني ألغى الهدف، بداعي عرقلة الخصم.



وهو ما اعتبره مراقبون أنه قرار خاطئ لا سيما وأنه لا امكانية لاستعمال تقنية الـ “VAR” للتأكد من صحة الهدف في المباراة الأولى من هذه البطولة.

وفي هذا السياق، حصل احتكاك أكثر من مرّة بين اللاعبين على أرض الملعب.

وبدا واضحاً المجهود الكبير الذي بذله قائد الفريق حسن معتوق، الذي تلقى بطاقة صفراء بعد لمسة يد، وكذلك مجهود كل اللاعبين في المنتخب الذين قاتلوا حتى الدقيقة الأخيرة.

أما الشوط الثاني فشهد ضغطا هجوميا قطريا انتهى بهدفين الاول للاعب بسام الراوي في الدقيقة 65 والثاني للاعب المعز علي في الدقيقة 79.

يشار الى أن الجمهور اللبناني أشعل مدرجات ملعب “هزاع بن زايد” في مدينة العين بإمارة أبوظبي، وصوت الجمهور للاعب هلال حلوة كأفضل لاعب في المباراة بحسب “بي إن سبورتس”.