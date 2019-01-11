هل يعود مورينيو لتدريب ريال مدريد؟

خرج المدرب البرتغالي جوزيه مرينيو عن صمته، وعلق على شائعات ربطته بتدريب أحد الأندية الأوروبية مثل ريال مدريد، وإنتر ميلان، وبنفيكا، بعد إقالته مؤخرا من تدريب مانشستر يونايتد.

وقال مورينيو في تصريحات نقلها موقع “Football Espana”: “لا أفكر في العودة إلى البرتغال (للإشراف على تدريب بنفيكا)، هذا ليس خيارا بالنسبة لي”.



وتابع المدرب الذي فقد الكثير من لمعانه في الفترة الأخيرة: “العودة لتدريب ريال مدريد أو إنتر ميلان ستكون شرفا كبيرا بالنسبة لي، عندما يعود المدرب أو اللاعب إلى فريق ما، فهذا يعني أنه قام بعمل إيجابي في فترته السابقة، وشعرت بذلك عندما عدت للإشراف على تشيلسي”.

وتابع مورينيو: “لدي الآن الحق في الاسترخاء، والانتظار، وتقييم وتحليل ما عايشته خلال السنوات القليلة الماضية، لكي أتمكن من التفكير والاستعداد للمرحلة القادمة من مسيرتي”.

وسبق لمورينيو الإشراف على تدريب مجموعة من الأندية الأوروبية، أبرزها، تشيلسي في مناسبتين، وريال مدريد، وإنتر ميلان، وكان مانشستر يونايتد آخر محطات مورينيو التدريبية، وقاد الفريق خلال موسمين ونصف، للفوز بكأس السوبر الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، ولقب مسابقة الدوري الأوروبي، قبل أن يقال من منصبه في الـ18 من الشهر الماضي، بعد تراجع نتائج “الشياطين الحمر” هذا الموسم محليا وقاريا.