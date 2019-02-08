بعد أيام من عيد ميلاده: رونالدو يتلقى خبر أمه “المؤلم”.. وهذه التفاصيل!

تلقى نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو “خبرا مؤلما”، وذلك بعد مرور أيام فقط على عيد ميلاده الخامس والثلاثين.

وكشفت والدة رونالدور دولوريس أفييرو (64 عاماً) أنها أصبحت “تصارع لأجل الحياة” بعد تجدد معاناتها مع مرض سرطان الثدي الذي اكتشفت إصابتها به قبل سنوات.

وتحدثت دولوريس أفيرو، عن مشاكلها الصحية قبل رحلة إلى إيطاليا لأجل الاحتفال بعيد ميلاد “الدون” الخامس والثلاثون، بعدما صرحت بأنها أجرت عملية جراحية على مستوى ثدي ثان، كما أنها تخضع للعلاج الإشعاعي.



وقالت دولوريس أفيرو: “إني أصارع الآن لأجل الحياة”.

ولم تكشف والدة رونالدو عن توقيت إجراء العملية، وقالت إنها لا تعلم ماذا سيحصل بعد الجراحة الثانية.

وفي سنة 2007، تم تشخيص المرض الخبيث لأول مرة لدى والدة رونالدو التي تربطها علاقة خاصة بابنها وتحرص على الظهور بجانبه في المناسبات.

يُشار إلى أنّه في العام 2009، تبرّع رونالدو بمئة ألف جنيه إسترليني لأجل تشييد مركز للسرطان داخل المستشفى الذي تمكن من إنقاذ حياة والدته بجزيرة ماديرا البرتغالية.