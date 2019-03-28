بعد 71 إصابة.. زيدان يستغني عن أغلى لاعب في تاريخ “ريال مدريد”

يبدو أن قصة الويلزي ولاعب نادي ريال مدريد، غاريث بيل، قد شارفت على النهاية، خاصة بعد عودة المدرب السابق الفرنسي زين الدين زيدان،.

وكانت تقارير إسبانية قد كشفت عن نيّة زيدان الإستغناء عن الويلزي بيل خلال فترة الإنتقالات المقبلة، وتحديدا بنهاية الموسم الحالي، لاسيما وأنّ اللاعب الذي يعتبر أغلى صفقة في تاريخ الملكي لم يحقق الآمال التي كانت معقودة عليه.



وكان الويلزي قد تعرض لـ71 إصابة في 6 مواسم قضاها في صفوف النادي، ليصل لرقم قياسي سلبي، كما ولم يشارك مع ناديه في عدد كبير من المباريات.

ولاتزال وجهة الويلزي غامضة في الوقت الحالي، فعلى سبيل المثال قد تكون وجهة بيل الى ماشستر يونايتد، حيث يرغب الملكي في الحصول على خدمات الفرنسي بول بوغبا، وربما يدخل تشيلسي اللندني في صفقة تبادل مع لاعبه البلجيكي هازارد.