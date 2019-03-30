من أجل تعافٍ سريع.. رونالدو يستعين بـ”ناسا”

كشفت صحيفة “كوريير ديلو سبورت” الرياضية الإيطالية عن أحد أسرار كريستيانو رونالدو، الذي يسابق الزمن للتعافي من إصابة لحقت به الاثنين في مباراة دولية.

وخرج نجم يوفنتوس الإيطالي مصابا في الشوط الأول من مباراة البرتغال وصربيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020، فيما بدا أنها إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وفي خضم استعداداته للحاق بمباراة أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب دور الثمانية بدوري، قالت “كوريير ديلو سبورت” إن رونالدو يخوض مرانا خاصا على جهاز صممته إدارة الطيران والفضاء الأميركي (ناسا).

والجهاز الخاص الذي يسمح لرونالدو بالتدريب في غياب الجاذبية الأرضية، حصل عليه “الدون” عندما كان يلعب لصالح ريال مدريد الإسباني.

وتم تصميم الجهاز، الذي يشبه جهاز الجري (تريدميل)، ليسمح بأداء التدريبات في ضغط جوي منخفض، مما يقلل وزن الجسم بنسبة تصل إلى 80 بالمئة.

ويقول الأطباء إن ممارسة التمرين في هذه الظروف تعمل على إسراع زمن العلاج، وتقلل فرص تفاقم الإصابة أثناء التدريب، حيث يقل وزن الجسم بنسبة كبيرة، مما يخفف الضغط على المفاصل والأربطة.

ويلعب يوفنتوس في ضيافة أياكس أمستردام ذهابا يوم 10 من أبريل، بينما تقام مباراة الإياب بعدها بستة أيام.