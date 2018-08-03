تعرفي على الفوائد المذهلة للرضاعة الطبيعية

يحتفل العالم في الأسبوع الأول من شهر آب/ أغسطس بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية. “أنا زهرة” أيضاً ستحتفل بهذا الأسبوع من خلال تقديم نصائح خاصة بكل امرأة مرضعة والتحدث عن فوائد هذه المرحلة للأم والطفل معاً.

تنصح منظمة الصحة العالمية بضرورة القيام بالرضاعة الطبيعية لمدة عامين كاملين وذلك بسبب الفوائد المتعددة التي تحملها الرضاعة الطبيعية للأم والطفل معاً. تعالي معنا لتكتشفي أهم الفوائد الرائعة للرضاعة الطبيعية للأم والطفل:

فوائد الرضاعة الطبيعية للأم:

تحمي الرضاعة الطبيعية الأم من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

تخفف الرضاعة الطبيعية من خطر المعاناة من سرطان المبيض.

تساعد الرضاعة الطبيعية على التخفيف من الوزن بعد الولادة وتعمل على حرق دهون الجسم حيث أن القيام بالرضاعة الطبيعية يساعد على حرق 500سعرة حرارية في اليوم الواحد.

تفيد الدراسات العلمية أن الرضاعة الطبيعية تعمل على وقاية الأم من خطر حدوث اكتئاب ما بعد الولادة.

فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل:

الرضاعة الطبيعية تحمل الكثير والكثير من الفوائد للطفل الصغير. يحتوي حليب الأم على مواد تساعد في حماية الجهاز المناعي للطفل وتبعده عن الأمراض المعدية والإصابة بالإلتهابات. من جهة أخرى، يمكن للطفل إمتصاص الفيتامينات والمعادن الموجودة في الحليب الطبيعي بشكل أكبر من تلك الموجود في الحليب الصناعي. كما أن الرضاعة الطبيعية تعمل على حماية الطفل في المستقبل من خطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم. والدراسات العلمية تؤكد أن الرضاعة الطبيعية تزيد من نسبة الذكاء عند الطفل.

ولا يجب أن ننسى أن الرضاعة الطبيعية تعزز الرابط بين الطفل والأم حيث يشعر الطفل بالحب والحنان ويزداد تعلَق الأم بطفلها الصغير.

المصدر: زهرة الخليج