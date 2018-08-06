إعتني ببشرتك بمساعدة الكاكاو!

ل فكّرت يوماً أنّ للكاكاو إضافة إلى طعمه الحلو خصائص مهمّة لبشرتك؟ تابعينا في الموضوع التالي وإكتشفي أبرز مميزات الكاكاو للبشرة وتعلّمي طريقة تحضير ماسكات مفيدة منه.

كيف يفيد الكاكاو بشرتك؟

يحتوي الكاكاو على نسب عالية من مضادات الأكسدة، الكالسيوم، الحديد والماغنيسيوم. كما يتميّز بخصائصه المفيدة للبشرة، إذ يساهم في تجديد خلايا البشرة مع الحفاظ على نعومتها ونضارتها.

ويتمتّع كذلك بقدرة ملحوظة على حماية البشرة من حروق الشمس. لذلك تعتبر الماسكات المحضّرة من الكاكاو الطبيعي من الأفضل في مجال العناية بالبشرة.

ماسك الكاكاو لنعومة البشرة

يساعدك هذا الماسك في تنعيم بشرتك كما يعمل على الحدّ من إنتفاخ الوجه ويمكنك تحضيره منزلياً بهذه الطريقة:

1- اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة مع أخرى من الكاكاو الطبيعي.

2- ثمّ أضيفي ما يعادل المعلقتين الكبيرتين من الزبادي أو الحليب الكامل، مع ملعقة كبيرة من العسل الذي يستبدل بالليمون في حالة البشرة الدهنيّة.

3- بعد خلط المزيج جيداً مدّيه على كامل وجهك وعنقك واتركيه لمدّة 20 دقيقة.

4- إغسلي وجهك بعدها بالماء.

احرصي على تطبيق هذا الماسك وتكراره كي تلمسي النتائج المتوخّاة في وقت قصير.

ماسك الكاكاو لتقشير البشرة

لا تترددي في إستخدام ماسك الكاكاو لتقشير بشرتك وحضّريه بسهولة تامّة بإتّباع هذه الخطوات:

1- امزجي ما يوازي النصف كوب من مسحوق الكاكاو مع 3 ملاعق صغيرة من الشوفان المطحون و3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

2- اخلطي المزيج جيداً ثمّ وزّعيه على وجهك وعنقك واتركيه لمدّة 10 إلى 15 دقيقة.

3- إغسلي وجهك بعدها بالماء.

4- احرصي في هذه المرحلة على وضع الكريم المرطّب على بشرتك.

إلتزمي بتطبيق هذا الماسك من وقت إلى آخر كي تخلّصي بشرتك من الخلايا التالفة والميتة ما يحافظ على حيويتها وإشراقتها.