استوحي مكياجك الصيفي بدرجات الوردي والبنفسجي من كايلي جينر

تعودنا على توقع إطلالات المكياج الأجمل من الشهيرة كايلي جينر Kylie Jenner. ومنذ يومين، نشرت إطلالتها الجديدة على صفحتها في الانستغرام بدرجات ظلال العيون الوردية والبنفسجية الصارخة. احصلي على اللوك ذاته بهذه الخطوات.

مكياج صيفي بدرجات الوردي والبنفسجي بأسلوب كايلي جينر:

بشرة مثالية مضيئة: مثل العادة، اعتمدت كايلي في هذه الإطلالة البشرة الصافية والمثالية من جميع الجهات، واعتنت باللمسة البرونزية والمضيئة. بعد الانتهاء من الفاونديشن والكونسيلر والباودر، استخدمي البرونزر من جيرلان Guerlain Terracotta The Bronzing Powder لتحديد البشرة بالكونتور على عظمة الخد وأطراف الجبين وعلى الأنف.

ثم اختاري البلاشر الوردي الجذاب ليليق بالألوان الموجودة على العيون، وجربي البلاشر من غوتشي Gucci Coral Flower Sheer Blushing Powder لهذه المهمة. في النهاية، ضعي الهاي لايت من جيفنشي Givenchy Teint Couture Shimmer Powder in 1 Radiant Pink فوق عظمة الخد وفوق الحواجب وعلى وسط الأنف وقليلاً على الذقن للمسة المضيئة.

عيون جريئة ملونة: بعد الانتهاء من رسم الحواجب بطريقة طبيعية ومثالية في الوقت ذاته، اختاري علبة ظلال العيون من نارس NARS Duo Eyeshadow in Kuala Lampur وادمجي اللونين مع بعضهما البعض على كامل كسرة العين بشكل سموكي وعلى الخط الأسفل من العين بشكل سموكي أيضاً.

ثم استخدمي علبة ظلال العيون من لانكوم Lancome Color Design 5 Pan Eyeshadow in 300 Amethyst Glam وضعي اللون البنفسجي الفاتح والبراق على المنطقة الداخلية من الجفن، وادمجي اللون الموجود في الأسفل واللون الموجود على اليسار مع بعضهما البعض لتضعيهما على المنطقة الخرجية من الجفن مع دمج القليل على كسرة العين أيضاً. بعد ذلك، ضعي اللون الموجود في وسط العلبة على وسط الجفن لدمج الدرجتين بشكل أفضل ومدرج أكثر. وضعي اللون الفاتح للغاية على عظمة الحاجب.

ثم للون الوردي الصارخ للغاية، ادمجي بفرشاة صغيرة القليل من أحمر الشفاه من ديور Rouge Dior Couture Color in 047 Miss على دمعة العين، وثبتيه بواسطة ظلال العيون من شانيل Chanel Illusion D’Ombre Luminous Eyeshadow in 93 Impulsion.

وضيفي لمسة نيود في داخل العين بوضع قلم العيون من بربري Burberry Effortless Kohl Eyeliner in 00 Stone وانهي الإطلالة بوضع المسكارا من ايف سان لوران Yves Saint Laurent The Shock Volumizing Mascara لرموش طويلة وكثيفة.

شفاه طبيعية مطفية: ولإبقاء التركيز على إطلالة العيون المميزة هذه، اختاري أحمر الشفاه بدرجات النيود المتوسطة والمطفية. ضعي أحمر الشفاه من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin Velvet Matte Lipstick in Rococotte لهذه المهمة.