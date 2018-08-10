كنزٌ جديد للعناية بالبشرة.. اكتشفيه!

على الرّغم من أنّ الموز يتمتّع بفوائد صحية عديدة، إلا أنّ له علاقة أيضاً بعالم الجمال والعناية البشرة وذلك لما يتضمّن من فيتامينات جعلته كنزاً جديداً يستخدم في صناعة مستحضرات العناية بالبشرة.

فيتامينات ماسية

يحتوي الموز على نسبة عالية من الفيتامين “إي” (vitamin E) مما يجعله فاعلاً في ترطيب البشرة وطرد الجذور الحرّة أيّ السموم التي تتسبّب بشيخوخة الخلايا. كما يحمِي البشرة من أضرار الأشعة ما فوق البنفسجية.

يتميّز الموز باحتوائه على مضادات الأكسدة، ممّا يمكّنه من محاربة الإلتهابات وطردِ السموم وتأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد، بالإضافة إلى جعل الخلايا أكثر ليونة. ويعتبر الموز أيضاً غنياً جداً بالبوتاسيوم مما يجعله مرطّباً للبشرة.

الموز صديق البشرة

يحتوي الموز على الفيتامين “أ” (Vitamin A) الذي يحارب الآثار الناتجة عن البثور والبقع السوداء.

يتضمن الموز الفيتامين سي (Vitamin C) الأساسي في إنتاج الكولاجين وفي محاربة الجذور الحرة. كما يساعد في السّيطرة على معدلات إنتاج الزيوت، ممّا يجعله مثالياً لصاحبات البشرة الدهنية.

يحتوي على الأحماض الأمينية التي تغذّي البشرة وتقوي النسيج الضام وتساعد في الحفاظ على مرونة البشرة وقوتها. أما الزنك ومادة الـ”لكتين” المتوافرين في الموز فيعملان على تدمير البكتيريا التي تسبب حبّ الشباب والبثور.