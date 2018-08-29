أنتِ محظوظة لارتباطكِ برجل برج العذراء.. لهذه الأسباب!

مثابر، وخلوق، صائب الفكر، متعمّق المشاعر، بجانب بعض الصفات، التي عليك إدراكها، لتعرفي كيف تتعاملين مع رجل برج العذراء المختلف، ذي العقل المختلف، والقلب الصبور، وتعرفين كيف ترضينه، وتحافظين على استمرار علاقتكما، سويًا للأبد.

مخلص جدًا: سيدفعك إخلاصه وولاؤه، إلى التشبّث به، والتمسّك بحبّه أبد الدّهر. سيأخذ وقتًا طويلًا حتى يمنحكِ قلبه، ويضع ثقته في شخصكِ، وعندئذ سترتشفين السّعادة، من كأس الحبّ والهناء بلا حساب.

عملي لأقصى درجة: مخطّط جيّد، يعشق عمله، ويوليه كلّ اهتمامه، يحرص على الإلمام بالتفاصيل، ويعرف كيف يديرها ويوجّهها، قد تصيبكِ هذه الشخصية العمليّة، بالملل في بعض الأحيان، لكن استقراركِ العاطفي، والنفسي، سيجعلانه المتربّع على عرش قلبكِ دائمًا.

يبحث عن الكمال: لا يرضى بأنصاف الحلول، يبحث دائمًا عن الأفضل، ولا يرضى عن الكمال والمثالية بديلاً، وعندما يبحث عن شريكة حياته، يختارها على هذا الأساس. لذا، يواعد في الغالب المرأة من نفس برجه.

معتز باستقلاليته: عندما يتحلّى الرجل بهذه الصفة، يمنح شريكته حساسًا هائلاً بالراحة النفسية، ولن يضعها في مشاكل مادية أبدًا، لا يعبّر عن مشاعره بسهوله، أو يظهر احتياجه العاطفي، أو المادي مهما حدث، ومهما كانت المغريات. لذا، امنحيه بعض الحرية، والمساحة الكافية، ليعبّر عن نفسه بطريقته.

غامض المشاعر: ليس من السهل معرفة ما يخبئه في قلبه، أو ما يواريه داخل جنباته، فاستعدي لرجل يفعل، ولا يقول، يسعى جاهدًا لإسعادكِ ورعايتكِ، يهيّيءُ لكِ العيش الكريم، والحياة المناسبة اللائقة بك.

نظيف ومنظم: لا تسمحي للفوضى بالدخول بيتكِ، ضعي كل شيءٍ في مكانه الصحيح، ونظّفي منزلكِ باستمرار، لتضمني حالته المزاجية المرتفعة، وتتجنبي المنغّصات، والمشاكل.

حكيم: يتعامل مع كافة الأمور في حياته بحكمة، وتعقّل، يتعمّق في التفاصيل، لدرجة يصعب التأقلم معها، لا يعرف اللون الرماديّ، ولا يبحث عن الحلول الوسط.