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كُشف السر.. هذا سبب تعلّق النساء بالسيلفي!

سيّدتي
المصدر: وكالات
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يرتبط تعلّق النساء الكبير بصور السيلفي بموضوع اجتماعي يثير قلقهن، بحسب ما توصل إليه علماء أستراليون.

وبعد تحليل 113 ألف صورة أُخذت من مواقع التواصل الاجتماعي، رصد العلماء، وهم من جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، “ظاهرة تنامي الأنانية في المجتمع”.

وأكد العلماء أنّ السبب الرئيسي لتنامي التقاط صور السيلفي لدى النساء، هو دخلهن المحدود ورغبتهن في التميّز عن باقي أفراد المجتمع الأنثوي.

وفي السياق نفسه، بيّن العلماء أنّ عدم قدرة المرأة على كسب المزيد من المال يؤثر كثيرا على السلوك العقلي، وهو ما يدفع عددا كبيرا من النساء نشر عدد أكبر من صور السيلفي “المثيرة” للفت الانتباه.

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وقال أحد مؤلفي هذه الدراسة، بانديس بليك، أن النساء يرغبن على مستوى اللاوعي في مواصلة حياتهن بـ “جذب” الرجال عبر صورهن البراقة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعية.

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