علاج الوجه الماسي.. أحدث الصيحات التجميلية فما فوائده؟

هل تمنيت يوماً أن تحركي عصاً سحرية على بشرتك، وتتخلصي فوراً من كافة التجاعيد وآثار الشمس، وخطوط التوتر العصبي، وتمحي بقع السهر والإجهاد من على بشرتك؟ لا تقلقي فهذا الخيال صار ممكناً حقاً، مع علاج البشرة الماسي.

لعلك سمعت عن علاجات الوجه الماسية، وإذا كنت تسمعين عنها لأول مرة، سنقدم لك فكرة عن فوائدها وكيفية تأثيرها على الجلد.

يساعد العلاج الماسي، في تقليل الآثار المترتبة، على نقص إنتاج الكولاجين والذي يقلل من مرونة الجلد ونضارته؛ لأن الماس يسهم في زيادة إنتاج الكولاجين، وبصرف النظر عن غبار الماس الموجود في كريمات الوجه، فإنه يحتوي أيضًا على عوامل أخرى، تساعد على شد الجلد، فضلاً عن المزايا الأخرى ومنها:

ترطيب البشرة ومنع البثور

إذا كنت تعانين من جفاف البشرة، أو الجلد بوجه عام، فسيساعدك العلاج الماسي، على ترطيب البشرة، ومنع تقشير الجلد والحكة الناتجين عن الجفاف، وستبقى بشرتك رطبة ناعمة ونضرة، إضافة إلى أنه يمنع حب الشباب، وينقي المسام المسدودة؛ ما يمنع من حدوث البثور وغيرها من مشاكل الجلد.

يعالج التجاعيد

يساعد غبار الماس الموجود في الكريمات، على علاج التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما يعمل التدليك على تحسين الدورة الدموية، وشد عضلات الوجه والجلد، ونعدك إذا ما داومت على استخدامه، بمنع ظهور علامات الشيخوخة على بشرتك.

تجديد خلايا البشرة

يساعد في تجديد شباب بشرتك، ويساعدها على الاسترخاء، وهو ما يقوم به الماس بفعالية واقتدار.

يزيد من إشراقة الوجه

عندما تقومين بتدليك بشرتك باستخدام الجل والكريم المعزز بالماس، تتخلصين من خلايا الجلد الميتة، وإزالة أي نوع من الشوائب والتصبغات على بشرتك؛ ما يعمل على اشراقتها وزيادة نضارتها.

وتحتوي بعض المنتجات التجميلية على العلاجات الماسية، مثل منظف الوجه والسكراب وكريم تدليك الوجه، وغيرها من المنتجات الأخرى.

وأخيراً لا تستخدمي هذه العلاجات إذا كنت حاملاً، ولا تستخدمي الصابون لغسل وجهك بعد استخدامها، ولا تقشري بشرتك بعد العلاجات مباشرة، وانتظري بضعة أيام، كما عليك التوقف عن تطبيق المكياج بعدها.