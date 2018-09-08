حركات الجسد تفضح غيرة زوجك عليك!

تعتبر الغيرة الزوجية أمرا طبيعيا لا بلّ هي ضرورية في كلّ علاقة، وإن بدت غيرتك جلية فالحال لا تكون كذلك مع الرجال بشكل عام، لذا كيف تعرفين أن زوجك يغار عليك إن لم يعبّر عن ذلك؟ ركّزي على حركات جسده!!

يحدّق بك بشكل ملفت من دون أن يكلّمك!

من أبرز العلامات التي تدل على غيرة الزوج هي تحديقه بك بشكل ملفت للنظر ومن دون اي سبب يدعو لذلك كأن توجهي له الحديث او أن تقومي بأي تصرف يستدعي النظر اليك. ترينه ينظر ويحدق بك لدقائق متواصلة ولكن من دون أن يكلّمك!

يلتزم الصمت فجأة!

الزوج الغيور متقلب المزاج، يلتزم الصمت لكي لا يتفوّه بأي كلمة تفضح غيرته. لا يتحدث اليك ويتظاهر بعدم الإكتراث بك أما هو بداخله يثور غضبًا من شدة غيرته.

يصبح كثير التململ في جلسته!

اذا كان الرجل كثير التململ في جلسته فهذا يدل على وجود حالة من عدم الإستقرار الداخلي او العصبية. وقد يتحرك كثيرًا في جلسته او وقفته لكي يخفي انفعاله وغيرته.

يجلس على مسافة قريبة جدًا منك ولا يعيرك اي اهتمام!

وأخيرًا، قد تلاحظين هذا الأمر في الأماكن العامة، اذ ترينه فجأة جلس على مسافة قريبة جدًا منك، لكنه لا يعيرك الإهتمام مطلقًا، هو يود أن يحكم السيطرة على الموقف وألا يقترب احد منك لكنه في الوقت عينه يحاول ألا تُفتضح غيرته!