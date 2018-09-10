للسيدات.. 5 علامات تؤكّد أن حماتك لا تحبك

غالبًا ما تضع الأمهات صورة معيّنة للزوجة التي سيختارها ابنها، والواقع لا يتطابق مع هذه الصورة. إذا كنت تشكين أن حماتك قد تكون غير معجبة بك، بغض النظر عن ما يصر عليه شريكك، فأنت بالتأكيد لا تطابقين مع هذه الصورة.

إليك بعض العلامات الواضحة على أن حماتك لا تحبك:

1- الشعور بعدم الراحة

مجرد أن تشعري بعدم الراحة من حولك، وأن هناك خطأ ما، وأنها لا تشعرك بأنه مرغوب بك فهي علامات كافية أن حماتك لا تحبّك. قد يكون من الصعب للغاية مواجهة هذا الوضع، لا سيما بين العائلة، ولكن من الممكن تماماً تحسين الوضع.

حاولي معرفة السبب وراء تعاملها معك بهذه الطريقة، سواء أكان ذلك السبب غيرتها على ابنها، أو معتقداتها الشخصية، أو ثقافتها، وحاولي التقرّب منها والتكييف بمفاهيمها. سوف يبلغك احساسك الداخلب أنها لا تحبك، فلا تتجاهليه.

2- تصر على الحديث عن شريكة زوجك السابقة

من غير المريح أن نسمع ، ولعدّة مرات، عن مدى روعة شريكة زوجك السابقة ومقدار حب أسرة زوجك لها. من المحتمل أن حماتك تقوم بذلك دون ادراك أن ما تفعله مزعج ومهين، ومن ناحية أخرى قد تفعله عمداً، ولكن لا تقلقي، فهناك احتمالات أنها لم تحبها أصلاً.

لذلك، تعاملي مع هذه الانزعاجات ببرودة اعصاب دون القيام باي ردّة فعل قد تنعكس سلبياً عليك في ما بعد. فالهدف من هذا الحديث استفزازك وايقاعك في الخطأ.

3- الاحراج

قد تتجاهل وجودك عمداً كي تشعرين بالاحراج امام الآخرين. ، قد لا تدعك تشاركين في المسائل العائلية كتعبير عم عدم اعتبارك فرداً من العائلة، أو تتحدّث عن ابنها وكأنه أعزب وليس له زوجة.

4- عدم الإهتمام بك

قد لا تسألك عن حالك أو لا تهتم بأي جنب من تفاصيل حياتك. إن كان هذا هو الحال، فتأكّدي أنك لا تعنين لها شيئاً وبالتأكيد انه دليل قاطع على عدم محبتها لك.

5- الانتقاد باستمرار

انها لا تفوّت أي فرصة لانتقادك أو انتقاد مظهرك أو تصرفاتك سواء وحدكما أو امام الآخرين. لا شك إذاً أن حماتك لا تحبمك اطلاقاً وتبحث عن أي فرصة لازعاجك.

لا تيأسي، بل حاولي التصرّف بهدوء ولا تسمحي لها باستفزازك. من الضروري في هذه الحالة التكلّم مع زوجك كي يضع حداً لهذه التصرفات.